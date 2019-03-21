Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на итоговом заседании коллегии Росреестра заявил, что правительство России намерено провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков, сообщает "Интерфакс".

"Мы должны понимать в отношении каждого объекта, какие у него характеристики, кто его реальный владелец. Очевидно, что нужно двигаться дальше и провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь, земли", — сказал Орешкин.

Он пояснил, что "система за последние 30 лет меняется, большое количеств объектов, которые были построены, в том числе, в советское время, в реальности не имеют законных владельцев, или эта информация неизвестна государству".

По словам Орешкина, для этого будут использоваться инновационные методы: "Это большая задача, понятно, что она не может быть реализована за один год".

Глава Росреестра Виктория Абрамченко сообщила, что в России официально зарегистрировано более 160 млн объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью более 672 трлн рублей.

"По состоянию на 1 января 2019 года, в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости — ИФ) внесено 162,5 млн объектов недвижимости, суммарная кадастровая стоимость всего учтенного недвижимого имущества Российской Федерации превышает 672 трлн рублей. Стоимость земельных участков составляет более 124 трлн рублей, иных объектов недвижимости — более 548 трлн рублей", — сказала Абрамченко в четверг на итоговом заседании коллегии Росреестра.

По ее словам, Росреестр в 2018 году обеспечил поступление в бюджет 38,6 млрд рублей.