Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на итоговом заседании коллегии Росреестра заявил, что правительство России намерено провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков, сообщает "Интерфакс".

"Мы должны понимать в отношении каждого объекта, какие у него характеристики, кто его реальный владелец. Очевидно, что нужно двигаться дальше и провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь земли", – сказал Орешкин.

Он пояснил, что "система за последние 30 лет поменялась, большое количеств объектов, которые были построены, в том числе в советское время, в реальности не имеют законных владельцев, или эта информация неизвестна государству".

По словам Орешкина, для этого будут использоваться инновационные методы: "Это большая задача, понятно, что она не может быть реализована за один год".

Глава Росреестра Виктория Абрамченко сообщила, что в России официально зарегистрировано более 160 млн объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью более 672 трлн рублей.

"По состоянию на 1 января 2019 года в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) внесено 162,5 млн объектов недвижимости, суммарная кадастровая стоимость всего учтенного недвижимого имущества Российской Федерации превышает 672 трлн рублей. Стоимость земельных участков составляет более 124 трлн рублей, иных объектов недвижимости – более 548 трлн рублей", – сказала Абрамченко в четверг на итоговом заседании коллегии Росреестра.

По ее словам, Росреестр в 2018 году обеспечил поступление в бюджет 38,6 млрд рублей.