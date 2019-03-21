Средняя заработная плата сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ в 2018 году составила 65,9 тысячи рублей, увеличившись на 12,2% по сравнению с 2017 годом, сообщается в обзоре Росстата.

В Алтайском крае среднемесячная зарплата чиновников составила 42,3 тыс. рублей, показав рост на 6,4%. Согласно данным, это самая низкая зарплата среди десяти регионов СФО и один из самых низких показателей роста. В Республике Алтай – 42,4 тыс. рублей (рост на 9,7%). Самый высокий доход в Новосибирской области – 62,6 тыс. рублей (рост на 26,7%). Что касается средних показателей по СФО, то доход сибирского чиновника составил 54,2 тыс. рублей (рост на 12,7%).

Максимальная величина среднемесячной зарплаты работников органов исполнительной власти субъектов РФ в 2018 году, как и годом ранее, была зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе – 206,5 тыс. рублей (рост на 11,9% к 2017 году), в целом в Тюменской области – 128 тыс. рублей (рост на 9,9%), в Чукотском автономном округе – 127 тыс. рублей (снижение на 0,2%), в Хабаровском крае – 119,2 тыс. рублей (рост на 7,0%), в Камчатском крае – 116,2 тыс. рублей (рост на 24,3%).

Минимальная величина среднемесячной зарплаты чиновников наблюдалась, как и в 2017 году, в Ингушетии – 26,4 тыс. рублей (рост на 3,3%), Северной Осетии – 28,8 тыс. рублей (рост на 1,4%), Калмыкии – 29,1 тыс. рублей (рост на 0,6%).

В Москве средняя зарплата работников органов исполнительной власти города в 2018 году составила 113,2 тыс. рублей (рост на 25,8%), в Московской области – 70,3 тыс. рублей (рост на 2,1%), в Санкт-Петербурге – 90,8 тыс. рублей (рост на 3,7%), в Ленинградской области – 93,1 тыс. рублей (рост на 14,2%).