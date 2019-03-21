Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рассуждения некоторых СМИ насчет вариантов продления срока нахождения Владимира Путина у власти – это не более чем "вольные упражнения", сообщает "Интерфакс".

Пескова в ходе общения с журналистами попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что в настоящее время существуют якобы различные варианты, которые позволят Путину оставаться у власти "как можно дольше", и в частности вариант объединения России с Беларусью, в результате которого Путин возглавит объединенную территорию.

"Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле", – сказал Песков.

По его словам, в Кремле "напряженная рабочая повестка дня". Он подчеркнул, что эта повестка "ежедневная, нацеленная на реализацию майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами".

Ранее агентство Bloomberg написало, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, в том числе вариант объединения России с Беларусью. Еще одним вариантом названа передача власти по аналогии с произошедшей на этой неделе в Казахстане, где Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, но сохранил должность главы правящей партии, пожизненного главы Совбеза и звание Елбасы – отца нации.