Международные резервы России с 8 по 15 марта выросли на $3,2 млрд

Международные резервы России по состоянию на 15 марта составили 482,5 млрд долларов, сообщает Центробанк.

При этом на отметке 8 марта международные резервы равнялись 479,3 млрд долларов. Таким образом, за неделю они увеличились на 3,2 млрд долларов.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.