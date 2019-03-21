Поклонская желает превратить мем "няш-мяш" в бренд Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с РИА "Новости" заявила, что мем "няш-мяш", который ей и посвящен, было решено зарегистрировать как крымский бренд.

Поклонская напомнила, что долго не могла принять мем, но в итоге он "нашел, догнал": "Это ассоциация, конечно же, со мной. Так он ко мне пристал, что мы сейчас действительно задумываемся с мужем, чтобы зарегистрировать право на "Няш-мяш – Крым наш", – рассказала Поклонская.

Она заверила, что коммерческий интерес к использованию мема у нее отсутствует.

По ее мнению, "няш-мяш" может способствовать продвижению крымских производителей и их товаров.

"Ассоциация "Няш-мяш – Крым наш" – это опять Крым, опять патриотизм, опять крымская весна", – уверена Поклонская.

Мем "няш-мяш" появился весной 2014 года. Тогда Поклонская возглавила новообразованную прокуратуру Крыма. Внешность чиновницы привлекла внимание интернет-пользователей, в том числе и японских. С этого момента в Сети начали появляться публикации, посвященные девушке в строгой форме. Поклонскую изображали в стиле аниме, в котором и популярно слово "ня". Сама Поклонская вначале восприняла такую популярность негативно. Говоря о своем статусе, она заявила, что "никакие няш-мяш" в ее адрес недопустимы. Эта фраза после прочно закрепилась за Поклонской.