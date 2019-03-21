В Волгограде уроженец Азербайджана, обвиняемый в насилии над несовершеннолетней, смог выйти на свободу по совершенно нелепой причине, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Отмечается, что водитель маршрутки очень плохо говорит по-русски, а в Волгограде не нашлось ни одного переводчика с азербайджанского. Арестованный подал апелляцию. Судебное решение о заключении под стражу до 1 апреля было отменено "с передачей материала на новое судебное разбирательство".

Как ранее сообщили "Новости Волгограда", обвиняемый, находясь за рулем Газели, в начале февраля попросил 13-летнюю девочку показать ему дорогу. Он отвез ее на окраину поселка Городище и изнасиловал. Его задержали по горячим следам.

Свою вину мужчина не признал, ссылаясь на то, что связь была по обоюдному согласию, и он не знал, что девочка несовершеннолетняя. О том, что с насильником будет дальше, пока неизвестно.