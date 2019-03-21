В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Первомайского района, который обвиняется в совершении нескольких преступлений насильственного характера в отношении собственной дочери, сообщает региональный СК.

По данным следствия, с октября по декабрь 2018 года обвиняемый несколько раз совершал сексуальное насилие в отношении своей 13-летней дочери, угрожая физической расправой, в случае если девочка кому-нибудь расскажет о произошедшем.

"Следствием доказана причастность мужчины к 14 фактам изнасилования и насильственных действий сексуального характера", – говорится в сообщении ведомства.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вины не признал. Несмотря на то, что он жил в семье, воспитанием детей не занимался и материально не обеспечивал. Кроме того, мужчина нигде не работал и употреблял наркотические вещества. Уголовное дело направлено в суд.