Житель Алтая замаскировал убийство односельчанина под его исчезновение

В Алтайском крае жителю Тогульского района предъявлено обвинение в убийстве односельчанина, замаскированном под безвестное исчезновение, сообщает региональный СК.

В апреле 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 64-летнего жителя села Тогул, который ушел из дома и не вернулся. У следствия появились основания подозревать криминальный характер исчезновения мужчины. Было возбуждено уголовное дело.

Почти год данное преступление оставалось не раскрытым. Однако удалось установить причастного к совершению убийства 46-летнего знакомого потерпевшего.

По версии следствия, в начале апреля 2018 года мужчины распивали спиртное в доме обвиняемого. Между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин дома ножом ударил гостя в шею. С целью сокрытия следов преступления, обвиняемый закопал тело потерпевшего во дворе. Расследование продолжается.