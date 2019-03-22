Британские ученые нашли животное, умеющее "строить рожи"

Малайские медведи умеют распознавать эмоции на лицах людей или сородичей и точно копировать их, меняя выражение своей морды, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Scientific Reports.

"Мимика — один из главных "столпов" человеческой способности к общению. Это умение раньше считалось уникальной чертой людей и высших приматов. Что удивительно, малайские медведи совсем не социальные животные и очень далеки от нас с точки зрения эволюции. Это говорит о том, что мимикой могут обладать многие другие виды млекопитающих", — заявила Марина Давила-Росс из Портсмутского университета (Великобритания).

Давила-Росс и ее коллеги выяснили, что малайские медведи (Helarctos malayanus), один из самых редких и малочисленных видов косолапых, превосходит многих обезьян и других "умных" животных в этом отношении и уступает лишь человеку и гориллам.

Наблюдая за их жизнью в лесах национального парка Улу-Сегама в Малайзии, ученые заметили, что эти животные, считавшиеся в прошлом убежденными отшельниками, периодически встречаются с другими особями того же пола и начинают играть друг с другом.

Столкнувшись с подобной неожиданностью, ученые проследили за тем, что именно делают "хозяева леса" во время подобных дружеских встреч, наблюдая за молодыми самками малайских медведей, живших в неволе в питомнике заповедника.

Их клетки были устроены таким образом, что их косолапые обитатели могли или общаться и играть с соседями, вступая с ними в физический контакт, или же игнорировать их, перемещаясь в другой угол вольера. Зоологи записывали на камеру каждую встречу медведиц и затем изучали то, что они делали во время игр.

К большому удивлению натуралистов, жительницы клеток не только чаще обнимались или вступали в шуточные схватки друг с другом, чем серьезно конфликтовали, но и при этом строили друг другу морды, точно копируя выражение "лица" у партнерши по общению.

Зачем это делали, пока не понятно, однако исследователи считают, что мимика может помогать медведям обмениваться информацией о том, что они намереваются сделать, и укреплять социальные связи сородичами.

В свою очередь, существование подобной способности у медведей-"отшельников", крайне далеких от приматов с точки зрения истории развития, говорит о том, что мимика может быть общей отличительной чертой для всех млекопитающих.

По этой причине Давила-Росс и ее коллеги уверены в том, что есть и другие животные, способные "строить рожи" и копировать выражения лица сородичей или даже представителей других видов четвероногих.

В последние годы ученые обнаруживают все больше свидетельств того, что типично человеческие черты интеллекта и наши способности проявлять сложные эмоции характерны и для многих других животных, в том числе собак, приматов и даже воронов. К примеру, недавно нейрофизиологи выяснили, что собаки умеют понимать интонации и смысл слов, которые им говорят хозяева, и что они общаются с людьми не ради еды, а ради получения внимания и позитивных эмоций. Вдобавок, они умеют распознавать эмоции на лице знакомых и незнакомых им людей, а также способны запоминать "ненужную" информацию и использовать ее впоследствии при общении с хозяином.