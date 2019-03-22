Пятница, 22 Март, 01:26

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 63,74
€ 72,79
256938
Обь
-7см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Британские ученые нашли животное, умеющее "строить рожи"

, ИА "Амител"
Ученые наблюдали за малайскими медведями, одним из самых редких и малочисленных видов косолапых
Исследователи считают, что мимика может помогать медведям обмениваться информацией / Фото: givepaw.ru

Исследователи считают, что мимика может помогать медведям обмениваться информацией / Фото: givepaw.ru

Малайские медведи умеют распознавать эмоции на лицах людей или сородичей и точно копировать их, меняя выражение своей морды, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Scientific Reports.

"Мимика — один из главных "столпов" человеческой способности к общению. Это умение раньше считалось уникальной чертой людей и высших приматов. Что удивительно, малайские медведи совсем не социальные животные и очень далеки от нас с точки зрения эволюции. Это говорит о том, что мимикой могут обладать многие другие виды млекопитающих", — заявила Марина Давила-Росс из Портсмутского университета (Великобритания).

Давила-Росс и ее коллеги выяснили, что малайские медведи (Helarctos malayanus), один из самых редких и малочисленных видов косолапых, превосходит многих обезьян и других "умных" животных в этом отношении и уступает лишь человеку и гориллам.

Наблюдая за их жизнью в лесах национального парка Улу-Сегама в Малайзии, ученые заметили, что эти животные, считавшиеся в прошлом убежденными отшельниками, периодически встречаются с другими особями того же пола и начинают играть друг с другом.

Столкнувшись с подобной неожиданностью, ученые проследили за тем, что именно делают "хозяева леса" во время подобных дружеских встреч, наблюдая за молодыми самками малайских медведей, живших в неволе в питомнике заповедника.

Их клетки были устроены таким образом, что их косолапые обитатели могли или общаться и играть с соседями, вступая с ними в физический контакт, или же игнорировать их, перемещаясь в другой угол вольера. Зоологи записывали на камеру каждую встречу медведиц и затем изучали то, что они делали во время игр.

К большому удивлению натуралистов, жительницы клеток не только чаще обнимались или вступали в шуточные схватки друг с другом, чем серьезно конфликтовали, но и при этом строили друг другу морды, точно копируя выражение "лица" у партнерши по общению.

Зачем это делали, пока не понятно, однако исследователи считают, что мимика может помогать медведям обмениваться информацией о том, что они намереваются сделать, и укреплять социальные связи сородичами.

В свою очередь, существование подобной способности у медведей-"отшельников", крайне далеких от приматов с точки зрения истории развития, говорит о том, что мимика может быть общей отличительной чертой для всех млекопитающих.

По этой причине Давила-Росс и ее коллеги уверены в том, что есть и другие животные, способные "строить рожи" и копировать выражения лица сородичей или даже представителей других видов четвероногих.

В последние годы ученые обнаруживают все больше свидетельств того, что типично человеческие черты интеллекта и наши способности проявлять сложные эмоции характерны и для многих других животных, в том числе собак, приматов и даже воронов. К примеру, недавно нейрофизиологи выяснили, что собаки умеют понимать интонации и смысл слов, которые им говорят хозяева, и что они общаются с людьми не ради еды, а ради получения внимания и позитивных эмоций. Вдобавок, они умеют распознавать эмоции на лице знакомых и незнакомых им людей, а также способны запоминать "ненужную" информацию и использовать ее впоследствии при общении с хозяином.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01:25
Физики приблизились к разгадке пропажи антиматерии из Вселенной 0
00:14
Британские ученые нашли животное, умеющее "строить рожи" 0
23:53
Житель Алтая замаскировал убийство односельчанина под его исчезновение 0
23:33
"Мисс Москва 2018" лишили короны за бездействие 0
23:17
Поклонская желает превратить мем "няш-мяш" в бренд Крыма 0
22:53
Педофила выпустили из-под стражи из-за отсутствия переводчика в Волгограде 0
22:33
Киллера-неудачника с сигнальным пистолетом задержали в Москве 0
22:23
Житель Алтайского края обвиняется в изнасиловании собственной 13-летней дочери 0
21:53
Международные резервы России с 8 по 15 марта выросли на $3,2 млрд 0
21:32
Песков назвал "вольными упражнениями" статью о сохранении власти у Путина 0
21:17
Стало известно, сколько зарабатывали алтайские чиновники в 2018 году 0
20:43
Орешкин анонсировал полную инвентаризацию недвижимости и земель в России 0
20:21
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище 0
20:13
Марат Башаров официально развелся с женой 0
19:21
Салагай: продажу алкоголя с 21 года поддержало большинство регионов России 3
19:08
Коротко о главном: отчет губернатора, "Изумрудный" и экономическое резюме
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 марта
18:51
Спецслужбы Алтая устанавливают лиц, сообщивших о минировании бийского СИЗО 0
18:34
Врачи посоветовали звезде фильмов для взрослых Берковой минимизировать нагрузки 6
18:04
Порошенко показал развитие метро Харькова снимком из Санкт-Петербурга 1
17:54
Минздрав представил законопроект о продаже алкоголя с 21 года 2
17:34
Володин назвал введенные Украиной санкции нелогичными и бессмысленными 0
17:21
Стоп-кадр. Для непонятливых – грузовик не проедет! 3
17:13
Подрядчик из Саратова разработает проект благоустройства трех зон в Барнауле 3
17:05
Большое будущее малого бизнеса: алтайская история успеха 0
17:02
Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума 4
16:49
Офицер Росгвардии осужден в Барнауле за взятку оружием 0
16:33
ФСБ провела обыски в центре питания Универсиады-2019 2
16:23
"Отклонения большие": Томенко призвал правительство научиться считать деньги 8
16:14
Россия достроила свои 300 метров моста в Китай 3
16:03
Toyota Land Cruiser Prado сбила пешехода в Барнауле, полиция ищет очевидцев 1
15:48
"РЖД-сити" обойдется в три раза дороже, чем штаб Роскосмоса в виде ракеты 5
15:32
Дума Бийска приняла отчет главы города большинством голосов 0
15:23
Стала известна дата отчета губернатора Алтайского края Томенко по итогам года 6
15:12
Ежемесячную выплату по рождению первенца на Алтае получают более 5000 семей 0
15:02
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг попросил об отставке 0
14:49
Ни да, ни нет: депутаты не стали голосовать за отчет главы Рубцовска Фельдмана 0
14:31
Губернатор Мурманской области Ковтун попросила Путина об отставке 4
14:22
Дороги Барнаула продолжают ремонтировать холодным асфальтом 2
14:12
Алтайские депутаты-эсеры поддержали коллег, раскритиковавших главу района 0
14:02
Минкульт предлагает запретить общаться с дельфинами в пьяном виде 2
13:51
Правила лишения родительских прав хотят изменить в России 0
13:34
Новруз-байрам: история, традиции и обычаи праздника 0
13:21
Бывшего вице-премьера Хабаровского края задержали на алтайском курорте 1
13:12
Власти Польши объяснили отказ звать Россию на годовщину начала Второй мировой 30
13:03
Мусоровоз протаранил Mercedes в Барнауле 1
12:48
Жители Алтайского края стали активнее декларировать доходы 0
12:32
Россияне желают своим детям стать врачами и юристами, но не быть учителями 11
12:21
Штраф 5 тысяч рублей грозит туристам за сломанную веточку маральника 9
12:11
Братья на Алтае выбросили знакомого с пятого этажа и получили по 14 лет колонии 0
12:02
Самым частым нарушением потребительских прав в России назвали срок годности 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.