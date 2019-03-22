Charity Market– особый магазин. В нем продаются вещи, пожертвованные жителями города фонду "Облака". Идет на продажу не все, а только 10%. И делается это только с согласия дарителя. Если он не согласен на продажу вещей, то они передаются подопечным семьям "Облаков".

Открылся магазин 8 сентября и стал первым в своем роде – благотворительным. Все средства, вырученные с продажи, идут на помощь подопечным "Облаков" и приюта "Успех". Он помогает тем, что позволяет людям с невысоким доходом покупать качественные вещи. Кроме того, на средства магазина содержится пункт приема вещей фонда. Пункт приема существует уже больше 4-х лет. За это время с его помощью были одеты тысячи бедных людей Барнаула и всего Алтайского края. Здесь хозяюшки фонда принимают от дарителей вещи, рассказывают об "Облаках". Потом сортируют вещи: что отдать в магазин, что положить в заявки для подопечных семей, а что упаковать в посылки для районов. Это большая ежедневная работа, которая помогает выживать нуждающимся.В этом году открылся еще один такой добрый магазин в Индустриальном районе. И теперь Charity Market – это настоящая сеть благотворительных магазинов, первых в Алтайском крае.

Несмотря на то, что вещи пожертвованы в магазин людьми, они в прекрасном состоянии. Некоторую одежду приносят даже с этикетками – совершенно новую. За качеством одежды тщательно следят сотрудники, которые занимаются сортировкой. Покупая эти вещи, вы можете быть уверены, что не найдете в ней дефектов.

В Charity Market так легко найти вещи себе по душе. Прекрасные платья – деловые и коктейльные – уже ждут женщин. Стильные пиджаки, удобные джинсы и брюки, блузки и футболки помогут создать самый модный образ. Здесь вы сможете подобрать к наряду подходящую обувь. Образ помогут дополнить сумки, платки и палантины, а еще невероятно красивые украшения. Имеется и верхняя одежда. Большой выбор игрушек, где ваш малыш выберет своего плюшевого друга. Невероятный выбор книг – художественная литература для взрослых и детей. Магазин старается держать цены на уровне до 300 рублей. А в эти выходные Charity Market решил порадовать покупателей, которые придут по адресу пр. Социалистический, 64. Только 23 и 24 марта любую вещь можно купить всего за 49 рублей.

Charity Market желает всем приятных покупок! Покупая, вы помогаете нуждающимся людям. Вместе с магазином работают пункты приема вещей фонда "Облака". В них вы можете принести ненужные вам вещи: от одежды и обуви до книг и мебели. Эти вещи будут переданы нуждающимся семьям города Барнаула и Алтайского края. Charity Market заботиться об удобстве клиентов. Здесь вы найдете не только качественные вещи и хорошее обслуживание, но и чайный столик, где любой человек – даритель, покупатель может бесплатно выпить чашку кофе или чай и угоститься сладостями.

Магазины и пункты приема:

Пр. Социалистический, 64 (ТЦ "На Соборной")

Ул. Шумакова, 18

Время работы: с 10: 00 до 21:00. Работает без обеда и выходных

Тел.: 8-961-231-35-05

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