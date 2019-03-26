На рынке новостроек Барнаула в ближайшем будущем грядет настоящая революция: с введением с июля 2019 года обязательного перехода строительной отрасли на расчеты исключительно с применением эскроу-счетов, как у застройщиков, так и у покупателей недвижимости могут возникнуть неизвестные прежде проблемы. Резкий скачок цен на жилье на 30% уже к лету, вытеснение с рынка мелких строительных компаний и, как следствие, возможный дефицит жилья, риск потерять деньги в связи с банкротством кредитной организации, невыгодность вложения средств в недвижимость – все эти слухи пугают, будоражат и повышают градус тревожности населения.

Портал Amic.ru уже писал о том, как новый закон способен отразиться на застройке Барнаула, однако тема вызвала столь живой интерес, что мы решили еще раз вернуться к ней, посмотрев на реформу глазами простого покупателя. Итак, с какими негативными моментами может теперь столкнуться человек, решивший приобрести жилье на стадии строительства? А какие, в свою очередь, возникают плюсы?

Дольщики станут вкладчиками: что ждет покупателей недвижимости

Изначально система, пришедшая на смену привычному долевому строительству и уже отлаженная в Европе, была призвана решить проблему обманутых дольщиков: теперь привлеченные деньги будут поступать не напрямую к застройщику, а на специальные эскроу-счета в уполномоченных банках. Доступ к средствам застройщик получит только после сдачи дома в эксплуатацию, а значит, дольщики не останутся одновременно и без жилья, и без денег. Однако у медали есть, как обычно, оборотная сторона.

Во-первых, государство не дает гарантий, что банк, в котором лежат деньги участника долевого строительства, не обанкротится. А во-вторых, проектное финансирование от банка-кредитора обойдется застройщику существенно дороже, чем средства дольщиков, что естественным образом скажется как на себестоимости жилья, так и на его цене для покупателя. Квартиры подорожают, а инвестировать деньги в новострой, как раньше, – когда готовое жилье можно было продать и заработать значительную сумму, – будет невыгодно.

Как свести риски при покупке новостройки к минимуму

Чтобы обезопасить себя при покупке жилья в строящемся доме, имеет смысл обращаться к проверенным, уже зарекомендовавшим себя на рынке застройщикам, – к примеру, таким, как ООО СЗ "Домстрой".

Заботясь о финансовой безопасности и спокойствии своих дольщиков, группа компаний еще в 2018 году – задолго до обязательного введения закона – добровольно перешла на работу по системе эскроу-счетов (ЖК "Моховая поляна"). Кроме того, этот застройщик уже много лет сотрудничает с ведущими федеральными банками, что является показателем стабильности, а в его портфолио – здания, по праву ставшие архитектурным украшением и визитной карточкой нашего города.

И сегодня "Домстрой" предлагает своим клиентам комфортабельные квартиры в новостройках лучших районов города. Самой примечательной из таких является многоквартирный дом, расположенный по адресу ул. Антона Петрова, 221 Д, между деловым центром "Ледокол" и микрорайоном "Невский".

Долевка без риска

Являющийся завершением внушительного жилого комплекса, расположенного за ТЦ "Огни", неподалеку от пересечения улиц Малахова и Антона Петрова и включающего в себя шесть многоквартирных домов, этот объект запланирован к сдаче уже в апреле 2020 года.

Будущие жильцы непременно оценят удачное расположение квартала, позволяющее иметь все необходимое под рукой: два крупных торгово-развлекательных центра – "Огни" и "Весна", парк "Лесная сказка" с обилием зелени и аттракционов для всей семьи, Барнаульский зоопарк, несколько школ (№№51, 75, 79, 81, 123, 131) – все это в шаговой доступности, а в самом доме, на первом этаже, будет располагаться детский сад. Традиционное для застройщика качество воплощено в основательных кирпичных стенах толщиной не менее 77 см, что гарантирует отличную теплоизоляцию и износостойкость, а большой выбор квартир улучшенных планировок – от однокомнатных до "евродвушек" и "евротрешек" – позволит с легкостью подобрать оптимальный вариант. Кроме того, изюминку зданию придают стильные французские окна для выхода на лоджию размером в человеческий рост.

Благоустроенная и просторная дворовая территория с игровой площадкой, спортивным комплексом, клумбами и наземной парковкой, полная предчистовая отделка квартир – все это является отражением заботы застройщика о жильцах, так же, как и наличие собственной газовой котельной на крыше здания, позволяющей обитателям дома стабильно экономить на коммунальных платежах.

Приобретая квартиру здесь, вы можете быть уверены, что покупаете действительно комфортное, качественное и современное жилье у надежного застройщика, а также выгодно инвестируете в свое будущее без риска остаться обманутым вкладчиком.

Ознакомиться с проектной декларацией объекта можно на сайте: https://www.sz-dom.ru/declarations

ООО СЗ "Домстрой"

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