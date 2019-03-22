Не только спортивные успехи достигались на площадках Универсиады в Красноярске. Абоненты "Билайна" в период с 28 февраля по 12 марта 2019 года активно пользовались мобильным интернетом и совершали звонки, чтобы поделиться с друзьями эмоциями и впечатлениями от побед и поражений спортсменов-студентов, ставя свои рекорды в сети.

Во время проведения Универсиады на основных площадках, где проходили соревнования, абоненты "Билайна" совершили порядка 1,5 млн голосовых вызовов средней продолжительностью полторы минуты. Активнее всего пользователи общались "голосом" на стадионе "Енисей", где проходили соревнования по хоккею с мячом, а также в кластере "Сопка", где зрители могли наблюдать соревнования по фристайлу и сноуборду.

Объем использования мобильного интернета с 28 февраля по 12 марта на спортивных объектах в период Универсиады значимо вырос, и за все дни превысил 13 тысяч гигабайт, что равносильно 11 млн выложенных в социальные сети фотографий.

6 марта в кластере "Сопка" во время соревнований по параллельному слалому, хаф-пайпу и слоуп-стайлу абоненты "Билайна" установили собственный рекорд Универсиады по суточному объему интернет-трафика, обогнав даже суточные трафики за 2 и 12 марта, на которые пришлись церемонии открытия и закрытия спортивного праздника. Также именно кластер "Сопка" стал лидером по общему объему трафика за весь период проведения Универсиады. Среднесуточный трафик здесь был в 1,2-2 раза выше, чем на других локациях, и эквивалентен 250 тысячам фотографий, загруженных в социальные сети. На пьедестале почета за кластером "Сопка" расположились Дворец спорта им. И. Ярыгина и спортивно-зрелищный комплекс "Платинум Арена Красноярск".

Также дополнительный интернет-трафик "привезли" в Красноярск гости из других городов России, которых стало на 19% больше, чем в тот же период годом ранее. В сравнении с туристами, побывавшими в Красноярске в первой декаде марта 2018 года, гости нынешней Универсиады сгенерировали на 39% больше голосового трафика и в 2 раза увеличили объем интернет-трафика. В топ-10 городов России, туристы из которых приехали побороться за медали и поболеть за спортсменов, вошли (в порядке убывания) Норильск, Абакан, Москва, Кемерово, Иркутск, Новосибирск, Барнаул, Санкт-Петербург, Казань и Кызыл.

Гостями Универсиады стали спортсмены и болельщики из других стран мира (в порядке убывания): Швеция, Китай, Канада, Великобритания, Япония, Франция, Германия, Швейцария, Финляндия, Таиланд.

Технические специалисты "Билайна" отмечают, что в дни Универсиады сеть справилась с нагрузкой на 100%. Для этого еще в прошлом году оператор связи в 1,5 раза увеличил число базовых станций LTE, а непосредственно перед Универсиадой расширил полосу частотного спектра LTE-1800 с 5 МГц до 10 МГц для пользования высокоскоростным мобильным интернетом 4G в Красноярске. Данное технологическое решение позволило до двух раз увеличить скорости LTE на территории города.

Специально к спортивному празднику была усилена емкость базовых станций LTE возле основных спортивных локаций города: стадиона "Енисей", многофункционального комплекса "Арена. Север", спортивно-зрелищного комплекса "Платинум Арена Красноярск", ледовой арены "Кристалл", многофункционального комплекса "Академия биатлона", Дворца спорта им. И. Ярыгина, крытого катка "Первомайский" и спортивно-тренировочного комплекса "Академия зимних видов спорта", а именно комплекса трасс для фристайла и многофункционального спортивного комплекса "Радуга". Емкость сети LTE была увеличена и на важных инфраструктурных объектах: в международном аэропорту Емельяново и возле здания общественного центра СФУ.



Блок по внешним коммуникациям ПАО "ВымпелКом"

Яна Назарова

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