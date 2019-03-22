Самые качественные продукты в России назвал глава Роскачества

Глава Роскачества Максим Протасов в интервью "Российской газете" рассказал, какие российские продукты из тех, что исследовало ведомство, оказались самыми качественными.

Оказалось, что меньше всего добавок и консервантов оказалось в морсах и соках — в 95% этой отечественной продукции подобных ингредиентов нет совсем.

Протасов добавил, что при проверке хорошие результаты показали также мед и куриное мясо. Антибиотики в этих товарах нашли менее чем в 21% и 10% экземпляров соответственно.

Кроме того, высокие показатели качества демонстрирует ряд молочных товаров.

"Сейчас мы работаем над стандартами, сводящими к минимуму содержание антибиотиков в продуктах", — добавил Протасов.

Он также отметил, что Россия может стать одним из мировых лидеров по экспорту растительного масла, которое является абсолютным "натурпродуктом".