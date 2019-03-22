Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация получила необходимое финансирование для начала строительства второй очереди космодрома Восточный, сообщает РИА "Новости".

Рогозин отметил, что работы должны начаться в апреле-мае: "Мы получили необходимое финансирование, были подведены лимиты бюджетных средств для открытия второй очереди космодрома Восточный. Надеюсь, что в конце апреля, в мае мы уже начинаем земельные работы и бетонирование стартового стола под семейство ракет "Ангара".

По его словам, сейчас "завершается вопрос", связанный с подготовкой распоряжения правительства о начале работ и выборе единственного исполнителя.

Ранее сообщалось о расторжении контракта на строительство второй очереди, заключенного в сентябре с ПСО "Казань", из-за тяжелого финансового положения строительной организации.

Какая компания станет подрядчиком строительства второй очереди, пока неясно.