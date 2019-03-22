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Перечень опасных пород собак сократили в МВД до 13 пунктов

, ИА "Амител"
Сейчас осталось только 13 пунктов из 69 изначальных
В новом списке 12 пород и отдельным пунктом выведены метисы / Фото: sobaka.guru Алапахс

В новом списке 12 пород и отдельным пунктом выведены метисы / Фото: sobaka.guru Алапахс

МВД сократило до 13 пунктов список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ведомства Алексея Беззубова.

В начале марта МВД представило перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов. Среди них были, в частности, шарпей, ризеншнауцер и немецкая овчарка, а также ряд несуществующих пород, таких как "супердог", "овчарка Дауфмана" или "доберман Владека Рошины". Некоторые названия были написаны с ошибками или дублировали друг друга ("бандог" и "бэндог", "корельская" и "карельская" медвежья собака, "грецкая" и "греческая" овчарки).

Как пояснил Беззубов, в новом списке 12 пород и отдельным пунктом выведены метисы. Среди опасных МВД оставило такие породы и метисов, как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, отдельно выделили волкособов. Также в списке оказались гуль доги, питбульмастифы и "северокавказские собаки".

"Обновленный перечень был основан на предложениях исполнительной власти, в том числе предложениях Российской кинологической федерации. На данный момент у нас уже более 100 замечаний от общественности, возможно, он будет еще корректироваться до окончания общественных слушаний. Сейчас осталось только 13 пунктов из 69 изначальных", — отметил Беззубов.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поблагодарил МВД, так как все предложения организации были учтены при составлении нового списка. Он отметил, что, по его мнению, опасных пород собак не существует, но есть отдельные агрессивные особи.

Голубев также отметил, что "ответственность за поведение собаки в полном объеме несет ее владелец, и меры законодательного регулирования должны применяться не к собакам, а к владельцам, в случае необеспечения надлежащего поведения животного".

Также Голубев подчеркнул, что собака любой породы или без породы вообще может показать недопустимое поведение, если она имеет наследственное отклонение или не прошло специальный обучающий курс: "В таком ключе определение "потенциально опасные собаки" может быть сформулировано как "собаки, которые не прошли обучения и не показали положительный результат при их тестировании на социальную адаптацию и безопасность".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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