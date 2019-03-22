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Минэкономразвития: рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5%

, ИА "Амител"
Наибольший вклад в улучшение годовой динамики ВВП в феврале внесло ускорение роста промышленного производства
Действующий прогноз министерства по росту ВВП в 2019 году равняется 1,3% / Фото: russianpulse.ru

Действующий прогноз министерства по росту ВВП в 2019 году равняется 1,3% / Фото: russianpulse.ru

По оценке Минэкономразвития, рост российского ВВП в феврале 2019 года ускорился до 1,5% в годовом сравнении с 0,7% в январе, говорится в традиционном докладе министерства "Картина экономики".

"По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2019 г. рост ВВП ускорился до 1,5% по сравнению с 0,7% в январе. В целом февральские данные позволяют говорить о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий Минэкономразвития", — говорится в докладе.

В ведомстве подчеркивают, что февральская макростатистика указывает на более высокую траекторию экономического роста в текущем году, чем прогнозировало министерство. Действующий прогноз министерства по росту ВВП в 2019 году равняется 1,3%.

"Наибольший вклад в улучшение годовой динамики ВВП в феврале (по оценке, 0,6% из 1%.) внесло ускорение роста промышленного производства. Восстановление активности после январского замедления также наблюдалось в розничной торговле. Вместе с тем годовая динамика строительства второй месяц подряд остается на околонулевом уровне (0,1% и 0,3% в январе и феврале соответственно). Транспортная отрасль в феврале продемонстрировала некоторое замедление роста (до 1,7% после 2,4% месяцем ранее)", — отмечается в докладе.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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