Олег Хорохордин накануне провел первую рабочую встречу в качестве временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В данном случае речь идет о встрече Олега Хорохордина с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой.

Стороны обсудили туристический потенциал и перспективы развития Горного Алтая. Олег Хорохордин отметил, что туризм является одним из главных направлений развития региона. Поток туристов, которые приезжают сюда со всего мира, стабильно растет. В 2018 году он достиг показателя в 2,115 миллиона человек. Согласно прогнозам, положительная динамика сохранится и в 2019 году.

"Это хорошие показатели, и теперь нам необходимо сосредоточиться не только на количественных, но и на качественных значениях. Мы намерены усилить работу в данном направлении и надеемся на тесное сотрудничество с Ростуризмом", — сказал врио главы республики.

Зарина Догузова, в свою очередь, отметила, что у Горного Алтая есть большой потенциал для развития серьезных туристических проектов, и Ростуризм готов оказать региону всестороннюю поддержку.

Отметим, что 22 марта в Горно-Алтайске состоится церемония представления врио главы Горного Алтая депутатам республиканского парламента.