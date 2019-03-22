Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщают "Вести" со ссылкой на Минэкономразвития.

Панов руководил госхолдингом с 2013 года. Временно исполнять обязанности гендиректора будет первый замглавы холдинга Сергей Сучков.

В январе вокруг руководства Росгеологии разгорелся скандал. Был уволен замгендиректора Руслан Горринг, после того как в интернете появилось видео с его угрозами и рассказами о домогательствах в отношении подчиненных. В марте на Горринга завели уголовное дело — его подозревают в крупном мошенничестве. Тогда же появилась информация, что он сменил фамилию и отчество и с 2011 года скрывается от следствия. Многие задались вопросом, как он с измененными личными данными стал замглавы госхолдинга.

Роман Панов родился в 1978 году в Москве, выпускник Военного университета МО РФ (переводчик). Имеет степень MBA Высшей школы экономики.

Работал главным специалистом, начальником отдела научно-технических программ Росзарубежцентра МИД России, занимался связями с Египтом. В 2007 пришел в компанию "Газпром инвест восток". С 2009 по 2013 годы работал в руководстве ГМК "Норильский никель" и его структурах. С октября 2013 назначен на должность гендиректора Росгеологии.