Поездки на такси считает опасными каждый шестой россиянин

Большинство россиян (79%) полагают, что поездки на такси безопасны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 17% россиян считают опасным ездить на такси (2% опрошенных считают это очень опасным и 15% респондентов – скорее опасным). Абсолютно безопасными поездки на такси считают 6% сограждан, скорее безопасными – 73%.

Две трети опрошенных считают основным требованием обеспечения безопасности в такси соблюдение водителем ПДД. 62% назвали приоритетной аккуратную манеру вождения автомобиля. 59% сограждан указали на техническую исправность и отсутствие повреждений автомобиля.

По данным опроса, 52% сограждан считают, что за последние пять лет техническое состояние автомобилей такси улучшилось, каждый третий (34%) полагает, что оно не изменилось. Вместе с тем, каждый десятый россиянин уверен, что техническое состояние автомобилей такси стало хуже.

77% россиян считают, что в их городе достаточное количество работающих такси, 16% опрошенных полагают, что их слишком много. 6% участников опроса придерживаются мнения, что количество работающих такси скорее недостаточно.

Социологи отмечают, что большинство россиян (61%) считают цену на такси соответствующей качеству, более четверти (28%) полагают, что цена завышена. Заниженными цены на эту услугу считают 8% сограждан.