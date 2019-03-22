Алтайская семья кузнецов "обменяла" свой дом на яхту в Испании

Известная семья кузнецов из Белокурихи приняла участие в реалити-шоу "Обмен домами. Русский сезон" на телеканале "Ю". Супруги Анна и Евгений Билецкие вместе с дочерью Людмилой отправились в отпуск по обмену домами в Испанию, где жили на яхте. Тем временем другая семья Ани и Ильи Соловых обменяла свое "плавучее жилище" на их особняк в Алтайском крае, пишет Алтайский портал недвижимости.

Анна Билецкая — единственная в Сибири женщина-кузнец. Ее семья открыла первый в Алтайском крае музей кузнечного дела. Тем же ремеслом занимается ее юная дочь.

"Как вразумить мужа-путешественника наконец-то осесть, завести дом, детей и большую собаку? Этим вопросом все чаще задается Аня, которая уже два года живет с Ильей на 11-метровой яхте в Валенсии. Поначалу девушке нравилось путешествовать и каждый день просыпаться на новом месте, но сейчас она соскучилась по горячей ванне и твердому полу. И это все, как на заказ, есть дома у Билецких, потомственных алтайских ремесленников. Вместе с 10-летней дочкой они живут в добротном доме с кузней, эту двухэтажную громадину никакой волной не пошатнешь — как раз то, о чем мечтала Аня. Но справится ли она и Илья с бытом сибирских кузнецов, ведь ничего тяжелее омаров и креветок они в руках не держали? И как семья "руссо туристо" Билецких перенесет постоянную качку и "морских гадов" на завтрак, обед и ужин?", — рассказали в телепередаче.

Для съемок, которые состоялись в сентябре, семья Билецких переехала на 4 дня на яхту, а "испанцы" — в их дом. Первые оставили на проживание 1000 рублей, вторые — 400 евро. Привыкшие к комфортному просторному дому и своеобразному укладу жители Белокурихи столкнулись со множеством трудностей, касаемо управления и технического обслуживания яхты, а также местных экзотических продуктов питания. Но наряду с этими негативными моментами было и множество позитивных — семья, которая не выезжала дальше Алтая, за короткий уик-энд получила массу впечатлений, побывала в Испании, узнала кое-что о ее культуре и традициях, повидала море с теплым пляжем, попробовала местные блюда.

Семья Соловых провела четыре дня в Белокурихе. Сначала они были в восторге от огромного дома, свежего воздуха Алтая, растительности и богатого урожая. Они наслаждались большой кухней, просторной ванной, спальней, двором и отсутствием постоянной качки. Но позже столкнулись с трудностями в ведении простого быта, когда нужно было доить козу и перерабатывать молоко, ухаживать за овощными культурами и готовить из них множество блюд, пока они не испортились.

Молодых людей это быстро утомило, они заскучали по своей яхте и бескрайнему морю. Поэтому обратно обменяться своими жилищами было приятно обеим семьям, но и полученному опыту они остались несказанно рады.