Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщает Росстат. В процентном выражении – 12,9% в 2018 году против 13,2% в 2017-м.

В Росстате также сообщили, что уточнение данных о доходах населения и уровне бедности, основанное на результатах масштабного обследования доходов населения с охватом всех субъектов РФ, ожидается в июне 2019 года.

Минимальный уровень бедности в России был достигнут в 2012 году – 10,7%, но затем показатель стал расти, увеличившись до 13,3% в 2015-2016 годах, после чего опять начал снижаться, но незначительными темпами.

В IV квартале 2018 года уровень бедности составил 10,0% (в IV квартале 2017 года – 9,9%), в III квартале – 12,9% (13,1%), во II квартале – 12,8% (13,8%), в I квартале – 14,2% (15,0%). Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер – максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года).

"Росстат зафиксировал разнонаправленные тенденции изменения численности малоимущего населения. По первой оценке Росстата, в IV квартале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уровень бедности вырос на 0,1% и составил 10% населения. В целом год к году наблюдается некоторое снижение бедности, в 2018 году – на 0,3%, до 12,9% населения", – отметили в Росстате.

Величина прожиточного минимума в IV квартале 2018 составила 10 тыс. 213 рублей и по сравнению с III кварталом снизилась на 2,3% в номинальном выражении, но выросла на 4,4% по сравнению с IV кварталом 2017 года.

Президент России Владимир Путин в майском указе в 2018 году поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (как минимум до 6,5%).