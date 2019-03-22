Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале сообщил о намерении покорить космос при помощи своего соратника в Госдуме.

"У нас был первый человек в космосе, первый человек в открытом космосе, первый человек на Луне. Но в космосе еще ни разу не было депутата. Мы это исправим, первым будет член Президиума нашей фракции в Госдуме, инженер космической техники Михаил Дегтярев", – написал Жириновский.

Стоит отметить, что Дегтярев окончил аэрокосмический институт. Возможно поэтому Жириновский и намерен испытать его силы на орбите Земли.

После этого Дегтярев в своем Telegram-канале опубликовал небольшое видео, подписанное "По поручению Владимира Вольфовича готовимся к полету в космос".