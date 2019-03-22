Ведущий НТВ в прямом эфире выгнал украинского политолога из телестудии

На передаче "Место встречи" на НТВ телеведущий Андрей Норкин и украинский политолог устроили словесную перепалку в прямом эфире, после чего гостя попросили удалиться из телестудии.
Украинский политолог решил пободаться с Андреем Норкиным прямо в студии "Места встречи". Напрасно pic.twitter.com/GgNFdqNV7s— НТВ (@ntvru) 21 марта 2019 г.
Между мужчинами возник спор, когда гость начал повышать голос и перебивать участников программы. В результате Норкин попросил гостя "пойти отдыхать".
"Будьте добры, охрану позовите сюда, чтобы я сам его не выгнал отсюда", – сказал Норкин.
Украинский политолог согласился уйти только после того, как Норкин позвал в студию охрану.
"Я ухожу, но я вернусь", – ответил Норкину гость и покинул студию со словами "Россия будет свободна. Россия воспрянет ото сна".
Ранее Норкин с угрозами выгнал из студии гостя ток-шоу "Место встречи" Александра Никонова. Тот поинтересовался, почему мать Норкина была зачислена в добровольную народную дружину (ДНД).
"Каким образом ее загнали в эту ДНД? Почему она должна была ходить по улицам с повязкой вместо того, чтобы делать уроки?" – спросил Никонов. В ответ Норкин назвал гостя скотиной и пригрозил ему "кровавыми соплями".
Комментарии
Норкинд снова довыпендривался и начал звать охрану.
закройте уже все эти ток шоу, кто их смотрит?
как и Дом-2