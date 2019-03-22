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Ведущий НТВ в прямом эфире выгнал украинского политолога из телестудии

, ИА "Амител"
Политолог покинул студию со словами "Россия будет свободна. Россия воспрянет ото сна"
Норкин попросил позвать охрану, чтобы ему самому не пришлось выгонять гостя / Фото: явнорильске.рф

Норкин попросил позвать охрану, чтобы ему самому не пришлось выгонять гостя / Фото: явнорильске.рф

На передаче "Место встречи" на НТВ телеведущий Андрей Норкин и украинский политолог устроили словесную перепалку в прямом эфире, после чего гостя попросили удалиться из телестудии.

Между мужчинами возник спор, когда гость начал повышать голос и перебивать участников программы. В результате Норкин попросил гостя "пойти отдыхать".

"Будьте добры, охрану позовите сюда, чтобы я сам его не выгнал отсюда", – сказал Норкин.

Украинский политолог согласился уйти только после того, как Норкин позвал в студию охрану.

"Я ухожу, но я вернусь", – ответил Норкину гость и покинул студию со словами "Россия будет свободна. Россия воспрянет ото сна".

Ранее Норкин с угрозами выгнал из студии гостя ток-шоу "Место встречи" Александра Никонова. Тот поинтересовался, почему мать Норкина была зачислена в добровольную народную дружину (ДНД).

"Каким образом ее загнали в эту ДНД? Почему она должна была ходить по улицам с повязкой вместо того, чтобы делать уроки?" – спросил Никонов. В ответ Норкин назвал гостя скотиной и пригрозил ему "кровавыми соплями".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.03.2019 10:24
- гость -

Норкинд снова довыпендривался и начал звать охрану.

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22.03.2019 10:38
гiсть

закройте уже все эти ток шоу, кто их смотрит?
как и Дом-2

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22.03.2019 10:41
- гость -

Его папенька Зеэв Борухович Норкинд должен очень гордиться успехами сынули.

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