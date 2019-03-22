Фото: "Бийский рабочий"

Жители сразу нескольких районов города Бийска не смогли попасть на работу вовремя из-за того, что на линию не вышли автобусы маршрута № 55 компании "Авторем".

Как сообщает "Бийский рабочий", перевозчик внезапно оповестил, что автобусы в этот день ходить не будут. При этом на другие маршруты "Авторем" машины выставил. По мнению горожан, причиной приостановки работы 55-го стало состояние дороги по улице Шадрина, именно по ней проходит маршрут не вышедших автобусов. При этом они являлись единственным общественным транспортом, маршрут которого проходит там.

В администрации Бийска ответили, что постараются заменить перевозчика по важному маршруту уже в ближайшие дни. Глава города Александр Студеникин сообщил, что к компании "Авторем" будут приняты жесткие санкции, в том числе и расторжение контракта.