В Москве 21 марта простились с российской певицей Юлией Началовой. На траурном мероприятии присутствовало множество поклонников артистки и звезд шоу-бизнеса.

Юлия скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. За несколько часов до смерти ей провели операцию на ноге. Хирургическое вмешательство спровоцировало обильное кровотечение, и врачи не смогли сразу его остановить, пишет "Газета.ru". Остановка сердца случилась из-за заражения крови.

Публикация от Звезды ⭐️⭐️⭐️ (@zvezdainsta2019) 21 Мар 2019 в 11:00 PDT