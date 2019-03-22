В Москве 21 марта простились с российской певицей Юлией Началовой. На траурном мероприятии присутствовало множество поклонников артистки и звезд шоу-бизнеса.
Юлия скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. За несколько часов до смерти ей провели операцию на ноге. Хирургическое вмешательство спровоцировало обильное кровотечение, и врачи не смогли сразу его остановить, пишет "Газета.ru". Остановка сердца случилась из-за заражения крови.
❗Певицу Юлию Началову, скончавшуюся в возрасте 38 лет, похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Проводить исполнительницу в последний путь и поддержать ее родных пришли сотни людей, в начале церемонии образовалась очередь в зал. В ритуальном зале был установлен открытый гроб, окруженный букетами. Рядом сидели близкие певицы, стояли коллеги по шоу-бизнесу. Вдоль стен разместили венки от поклонников. Гроб с телом артистки вынесли под аплодисменты сотен поклонников. Проститься с артисткой пришли ее родные, близкие, коллеги и поклонники. ⠀ #Началова #ЮлияНачалова #Утраты
"Все время смотрела в одну точку, а потом…": Убитая горем Долина разрыдалась на похоронах Началовой Сегодня, 21 марта, в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве в последний путь проводили певицу Юлию Началову, скоропостижно скончавшуюся 16 марта от заражения крови. Проститься с артисткой пришли ее близкие, коллеги и поклонники. Из коллег по цеху первой приехала Лариса Долина с дочерью Ангелиной. Певица была близким другом Началовой и стала крестной для Веры Алдониной. Было заметно, что артистка близко к сердцу приняла случившуюся трагедию: оказавшись рядом с гробом Юлии, усыпанным белыми розами, Долина буквально онемела и за время всей траурной церемонии не вымолвила ни слова. Певица заняла место в первом ряду рядом с родителями Началовой и все время смотрела в одну точку, почти не реагируя на присутствующих. Траурная процессия двинулась к месту захоронения. Лариса Долина стойко держалась всю церемонию, но разрыдалась, когда выносили гроб с телом Юли, передает корреспондент Мария Ремизова с места событий. #новостивмире #похороны #юлияначалова #ларисадолина
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