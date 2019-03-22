Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Александр Максимов заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили, и не стоит идти на поводу у народа, который питает традиционную, исконную и лютую ненависть к состоявшимся и успешным людям, сообщает РИА "Новости".

В ходе пленарного заседания Госдумы депутаты обсуждали законопроект, который предполагает введение запрета на покупку автомобилей для чиновников стоимостью больше 2 млн рублей. Идея вызвала бурную дискуссию.

"Давайте, знаете, на секундочку задумаемся вот о чем. А кого на Руси наш с вами русский народ традиционно не любит? Традиционно, исконно, лютой ненавистью – людей богатых, умных и образованных. Вы знаете, нередко, когда мы с данной трибуны поднимаем такие вопросы, мы невольно идем на поводу развития вот этих отрицательных качеств. Если человек состоялся, если он неординарен, то имеет право на все эти блага", – заявил Максимов.

Он добавил, что нельзя регламентировать все: автомобили, туалетную бумагу, парфюм, кофе, чайные принадлежности. По мнению депутата, нужно в первую очередь говорить о воспитании человека.

В итоге депутаты Госдумы отклонили законопроект. В пояснительной записке к инициативе сказано, что она разработана для повышения эффективности расходования бюджетных средств и средств отдельных видов юридических лиц с государственным участием.