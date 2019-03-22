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Депутат Максимов: чиновники, в отличие от народа, заслуживают дорогие автомобили

, ИА "Амител"
Депутаты обсуждали законопроект, который предполагает введение запрета на покупку автомобилей для чиновников
Предложение ограничить покупки вызвала бурную дискуссию и была отклонена / Фото: ruspekh.ru

Предложение ограничить покупки вызвала бурную дискуссию и была отклонена / Фото: ruspekh.ru

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Александр Максимов заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили, и не стоит идти на поводу у народа, который питает традиционную, исконную и лютую ненависть к состоявшимся и успешным людям, сообщает РИА "Новости".

В ходе пленарного заседания Госдумы депутаты обсуждали законопроект, который предполагает введение запрета на покупку автомобилей для чиновников стоимостью больше 2 млн рублей. Идея вызвала бурную дискуссию.

"Давайте, знаете, на секундочку задумаемся вот о чем. А кого на Руси наш с вами русский народ традиционно не любит? Традиционно, исконно, лютой ненавистью – людей богатых, умных и образованных. Вы знаете, нередко, когда мы с данной трибуны поднимаем такие вопросы, мы невольно идем на поводу развития вот этих отрицательных качеств. Если человек состоялся, если он неординарен, то имеет право на все эти блага", – заявил Максимов.

Он добавил, что нельзя регламентировать все: автомобили, туалетную бумагу, парфюм, кофе, чайные принадлежности. По мнению депутата, нужно в первую очередь говорить о воспитании человека.

В итоге депутаты Госдумы отклонили законопроект. В пояснительной записке к инициативе сказано, что она разработана для повышения эффективности расходования бюджетных средств и средств отдельных видов юридических лиц с государственным участием.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.03.2019 11:30
- гость -

ну так раз такой богатый, умный и образованный человек, сам себе и купи машину!!!

0  0
22.03.2019 11:31
- гость -

Если богатый и состоятельный, то можно и самому купить дорогой автомобиль, а не за счёт налогоплательщиков, то есть народа... Эти неординарные и успешные личности совсем совесть потеряли.

0  0
22.03.2019 11:32
- гость -

очередная недумающая балаболка

0  0
22.03.2019 11:33
- гость -

За свой счет хоть мерседес, тоть бэнтли, хоть феррари.
А за народные бюджетные деньги только лада !

тоже самое авиаперевозки, базовое возмещение - экономклас, бизнес за свои денежки,
успешные то люди могут себе позволить любую роскошь за свой счет.

0  0
22.03.2019 11:34
- гость -

Скоро эти крысы, забыв про свою ылитность ,побегут поджав хвост.

0  0
22.03.2019 11:38
- гость -

А что гражданин, окончивший школу кгб, такое сделал для народа?
в нужное время возглавлял правильный завод, который успешно приватизировали?

0  0
22.03.2019 11:39
- гость -

чето депутаты госдумы совсем уже перестали задумываться о том, что говорят

а народ и так уже злой. из-за нищеты, из-за пенсий.

"слово не воробей"

какое-то слово может стать последней соломинкой

0  0
22.03.2019 11:47
9

Это ж надо слуга народа(депутат) даже на словах от этого народа открещивается.И прямым текстом говорит не стесняясь ,что он в депутаты пришел чтобы состоятся в плане финансов и успешности.Сталина на тебя нет,охамевший вор.

0  0
22.03.2019 11:49
- гость -

Он себя относит к умным и образованным? А если такой умный то почему не понимает, что гособеспечение у него состоит из налогов людей, которых он не уважает и считает нижайшим звеном. Когда он лез в депутаты, что он обещал народу? Где его обещания? Вот такие люди и создают законы об уважении к ним!

0  0
22.03.2019 11:50
- гость -

Они вообще там уже ЗАЖРАЛИСЬ!!!!!!

0  0
22.03.2019 11:51
месный

и чем же этот упырь заслужил, конкретно чем?

0  0
22.03.2019 11:53
- гость -

Вот интересно, а почему чиновник должен иметь служебный автомобиль? Он на сонтренаж в думу опоздать боится, так пускай на метро пораньше выезжает!

0  0
22.03.2019 11:54
месный

я думаю вообще, чиновники как и любые другие гос органы-учреждения должны пользоваться исключительно российским автопромом и не какимито там еденичными спец аурисами, а именно теми автомобилями которые в свободной продаже для всех!!!!!!!

0  0
22.03.2019 11:55
- гость -

Так и хочется с уважением (как они того требуют) дать ему в морду пинком!

0  0
22.03.2019 11:57
- гость -

Был бы умный, не говорил бы так.
Зажравшийся "слуга".
Только для набивания личного кармана лезут в депутаты (((

0  0
22.03.2019 12:00
- гость -

"Если человек состоялся, если он неординарен, то имеет право на все эти блага", – заявил Максимов", никто и не запрещает, купи автомобиль, обслуживай, заправляй и все это на свои деньги. А то нашелся успешный человек за деньги народа, да еще не довольный этим народом!

0  0
22.03.2019 12:06
- гость -

Народ, упорно голосующий за Пу и Ер, или вовсе не пришедший на выборы заслуживает именно такого обращения.

0  0
22.03.2019 12:08
- гость -

Посмотрел видео. Заголовок провокационный "Депутат Максимов:чиновники, в отличие от народа, заслуживают дорогие автомобили" - не говорил он такого, за уши притянуто. Хоть и не люблю ЕдРо.

0  0
22.03.2019 12:22
Злая гостья

Да когда же это все закончится-то?!

0  0
22.03.2019 12:26
- гость -

22.03.2019 12:08 А вы цитату увидели в заголовке? Депутат говорит, что есть люди богатые и успешные, а есть народ, который испытывает лютую ненависть к успешным людям. При этом обсуждается инициатива о запрете дорогих авто чиновникам. Депутат говорит, что хоть народ и против, но не стоит обращать внимание на это, поскольку народ привык ненавидеть успешных людей, и выступает за отклонение инициативы. При этом, как отмечается, народ ненавидит успешных людей за то, что они могут себе позволить то, что народ себе позволить не может. Таким образом. Народ ненавидит чиновников за то, что они могут себе позволить дорогое авто, а народ не может себе позволить. Так как депутат выступил за отклонение инициативы, получается следующее - депутат уверен, что чиновники могут себе позволить дорогие авто в то время, как народ себе этого позволить не может. Да, конечно, народ будет ненавидеть чиновников за это, но, как подчеркнул депутат, эта ненависть уже исконная. В чем провокация, спрашивается?

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