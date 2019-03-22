Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез, отвечая на вопрос многодетной матери во время "Прямого разговора" с жителями региона, пишет "Российская газета".

Одна из присутствовавших в зале женщин попросила Осипова о помощи. Она – мать семерых детей, проживает в Чите, в аварийном бараке. Ее трехлетний ребенок после перенесенного менингита стал инвалидом и с тех пор не может восстановиться. В доме нет центрального водоснабжения, поэтому семья вынуждена использовать влажные салфетки, чтобы у малыша не было пролежней.

Отвечая на вопрос, Осипов не смог сдержать слезы. "Самое печальное, что мы... (на этом месте Осипов остановился на несколько секунд, пытаясь сдержать слезы – прим. ред.) ... не можем всем помочь. Конкретно этим случаем руководство региона займется отдельно", – сказал он.

Также он поручил зампреду правительства по социальным вопросам Аягме Ванчиковой предоставить семье всю помощь, какая возможна: медицинскую, реабилитационную и жилищную.

По сообщению "Чита.ру", Александр Осипов лично съездит в гости к многодетной матери.

По итогам "Прямого разговора" правительству края составлен список поручений для решения проблем.