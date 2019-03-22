Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез, отвечая на вопрос многодетной матери во время "Прямого разговора" с жителями региона, пишет "Российская газета".
Одна из присутствовавших в зале женщин попросила Осипова о помощи. Она – мать семерых детей, проживает в Чите, в аварийном бараке. Ее трехлетний ребенок после перенесенного менингита стал инвалидом и с тех пор не может восстановиться. В доме нет центрального водоснабжения, поэтому семья вынуждена использовать влажные салфетки, чтобы у малыша не было пролежней.
Отвечая на вопрос, Осипов не смог сдержать слезы. "Самое печальное, что мы... (на этом месте Осипов остановился на несколько секунд, пытаясь сдержать слезы – прим. ред.) ... не можем всем помочь. Конкретно этим случаем руководство региона займется отдельно", – сказал он.
Также он поручил зампреду правительства по социальным вопросам Аягме Ванчиковой предоставить семье всю помощь, какая возможна: медицинскую, реабилитационную и жилищную.
По сообщению "Чита.ру", Александр Осипов лично съездит в гости к многодетной матери.
По итогам "Прямого разговора" правительству края составлен список поручений для решения проблем.
Комментарии
а зачем спрашивается она заводила 7 детей живя в бараке?
Я очень люблю детей и считаю, что родитель обязан помочь встать ребенку на ноги, дать образование, нормально кормить его , одевать тепло и обувать... Понимая, что не смогла бы осилить таким образом детей больше, чем у меня есть , что не думаю рожать их в таких количествах. Чтобы потом стыдно было ребенку в глаза смотреть? Ну куда столько??? Одной даже огромной любовью сыт не будешь... Дай Бог ей сил и терпения , а детям здоровья . Но нужно подумать 10 раз прежде чем давать жизнь новому человеку.
Но нужно подумать 10 раз прежде чем давать жизнь новому человеку.
Всё правильно говорите. Заводить в России много детей безответственно и бесчеловечно по отношению к детям.
Талоны на питание. Многодетная семья с пятью детьми получает сегодня примерно $800 в виде фудстемпов (это с учётом ноябрьских сокращений на программу SNAP). Этой суммы вполне достаточно, чтобы семья хорошо питалась. Если закупать большие упаковки с продуктами в супермаркетах, то денег хватит даже на деликатесы. Кстати, в середине лета группа исследователей из Мичигана наглядно доказала, что прожить вдесятером на $1,000 легче, чем одному человеку на $300.
Причина: продукты оптом стоят гораздо дешевле.
Жильё.
Ни в одной стране мира многодетные семьи не обладают такой властью над лендлордом, как в Америке. Теоретически, семья может арендовать апартамент и вообще перестать за него платить. По закону, суд не сможет выселить жильцов, пока самые маленькие из них не подрастут. Так, семья из Коннектикута 23 года жила бесплатно в частном доме. Супруги рожали ребёнка каждые 2–3 года, поэтому лендлорды вынуждены были смириться с большими финансовыми потерями.
Практически в каждом менеджменте существует инструкция, обязывающая реагировать на просьбы многодетных отцов и матерей в первую очередь. Такие семьи нельзя обвинять в излишнем шуме, нечистоплотности, нежелании оплачивать рент и коммунальные услуги.
Не поверите, но арендовать квартиру большим семьям легче, чем одиночкам и бездетным парам. В ряде штатов действует закон, категорически запрещающий лендлордам отказывать людям в выборе этажа и апартамента по причине наличия в семье маленьких детей. Поэтому одна из самых распространённых жалоб в телефонную службу 311 в Нью-Йорке: на верхнем этаже, над головой больных пенсионеров, поселилась семья с 5 – 6 маленькими детьми. Как следствие, крики, плач, топот, сыплющаяся побелка и... полное бездействие менеджмента, полиции и других структур.
Детские сады (pre-kindergarten).
Несмотря на чрезмерную загруженность бесплатных детских садиков, двери данных заведений всегда открыты для детей из больших семей. Если ребёнку исполнилось 3–4 года (в зависимости от штата), он может проводить в таком садике с опытн
Особенно безответственно по отношению к власти - богатые тоже плачут...
Губернатор-миллионер расплакался от многодетной матери. Как мило.