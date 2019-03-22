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Российский газ пойдет в Венгрию в обход Украины

, ИА "Амител"
Газ пустят в обход Украины в 2020 году, если Киев с Москвой не придут к соглашению
Россия и Венгрия договорились о поставках газа / Фото: news.yandex.by

Россия и Венгрия договорились о поставках газа / Фото: news.yandex.by

Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал о достигнутом соглашении между его страной и Россией насчет поставок российского газа в 2020 году, которые будут осуществляться даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не придут к согласию по вопросам транзита топлива через украинскую территорию, сообщает телеканал "360" со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства Венгрии.

"Срок действия соглашения о транзите между Россией и Украиной истекает в конце этого года, и новый контракт пока не подписан", – отметил Сийярто, добавив, что заключил договоренность с генеральным директором "Газпрома" Алексеем Миллером об обеспечении поставок в Венгрию при любом раскладе.

По словам Сийярто, страна сможет закупать часть природного газа, необходимого для общественного и промышленного потребления, через Австрию. Такой вариант будет использован в случае провала переговоров между Россией и Украиной.

"Мы должны подготовиться к этому сценарию", – заключил Сийярто.

Трехсторонняя встреча с участием России, Украины и Еврокомиссии состоялась в Брюсселе в январе. На ней были подняты вопросы транзита газа после 2019 года, после истечения действующего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом". Конкретных договоренностей по итогам встречи стороны так и не достигли.

Известно, что ЕК сделала Москве и Киеву предложение по будущему контракту. Договор нужно подписать на срок более 10 лет. Объемы поставок должны привлекать инвесторов, которых пригласят для усовершенствования украинской ГТС. Другие подробности не приводились. Планируется, что трехстороннее обсуждение на министерском уровне продолжат в мае.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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22.03.2019 12:37
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В обход Украины и обход Россиян!

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