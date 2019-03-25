Часто мы организуем пространство своего дома так, что оно принадлежит всем и никому: каждый может в любой момент появиться в любом месте. Возникает напряжение, которое объясняется просто: контакты непредсказуемы, их интенсивность высока – всегда приходится быть наготове, чтобы вовремя посторониться, ответить на вопрос или выполнить просьбу. Чтобы этого не происходило, достаточно договориться, что каждому отводится определенная личная территория.

И в первую очередь важность такого правила относится к детям. Психологи отмечают, что дети должны иметь личную территорию, свои вещи и быть уверенными в их целости и сохранности. Так формируется их ответственность и самостоятельность, ощущение собственной значимости и хорошая адекватная самооценка.

Ребенок растет, необходимость в расширении границ "своего" у него может также увеличиваться. Да и, в конце концов, вещей у вашего дитя становится больше, и он может начать посягать уже на личную территорию других членов семьи.

Эксперт проекта "Правильная застройка" от "Миэль" и "Адалин-строй" рассказывает, что учитывают застройщики при создании современных квартир, чтобы удовлетворить потребность личного пространства всех членов семьи.

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