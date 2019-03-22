Жители Алтайского края выплатили долги на сумму более 49 млн рублей, после того как им временно ограничили выезд за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Алтайскому краю. Выехать за границу России из-за долгов в 2018 году не смогли более 131 тысячи человек.

"Только по алиментным платежам в Алтайском крае в результате ограничения на выезд за пределы нашей страны по итогам 2018 года 19 должниками погашена задолженность в размере 2,2 миллиона рублей", – сообщил главный судебный пристав края Дмитрий Лабутин.

Всего же в 2018 году в Алтайском крае на исполнении в Пограничной службе ФСБ России находилось свыше 165 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации.

Лабутин также сообщил, что управление ФССП сделало все необходимое для сокращения сроков ограничения выезда должников из России и их беспрепятственного выезда после оплаты долга.

"Передача сведений работает в режиме онлайн, – отмечает главный судебный пристав края Дмитрий Лабутин. – Сегодня постановление выносится не позднее дня, следующего за днем действия требований исполнительного документа с момента истечения срока добровольного исполнения".