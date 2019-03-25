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Владелец барнаульского предприятия Максим Савинков: "В Лимпопо попали случайно"

, ИА "Амител"
Основатель компании "СиСорт" рассказал в эфире радио "Эхо Москвы" о победах, работе с заграничными партнерами и новом аппарате

В Сочи на Российском инвестиционном форуме прошло награждение 22 компаний со всей страны, которые стали победителями проекта "Национальные чемпионы". Это проект Минэкономразвития. Единственной компанией от Алтайского края, вошедшей в этот проект, стало предприятие "СиСорт", которое занимается производством и продажей высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов – фотосепараторов. Предприятие продает их по России и в 26 странах мира. В гостях на радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69.11 УКВ) побывал основатель, руководитель компании Максим Савинков.

Причем тут зубы?

Ведущая: Максим, уверена, что многие не знают о том, что такое фотосепараторы, которые производит компания "СиСорт"...

Максим Савинков: Мы производим оборудование, которое сортирует все сыпучие продукты по цвету – очищает от ненужных примесей (в промышленных масштабах – прим. ред.). Это крупы: пшено, гречка, кукуруза, перловка. Если вы едите с утра кашу, то там, скорее всего, есть труд и нашей компании. Каждый час в стране на наших аппаратах сортируется две тысячи тонн различных круп. Таким образом мы экономим россиянам где-то 250 походов к стоматологу в день, это примерно стакан зубов.

Вед.: При чем тут стоматологи и зубы?

М.С.: В крупе попадаются камушки, от которых мы продукт отсортировываем. А об эти камушки люди часто ломают зубы. Но после прохода через наше оборудование получается чистая, безопасная крупа. Поэтому стакан зубов россиянам мы ежедневно дарим.

"Наша победа – это наше сверхобязательство"

Вед.: Максим, по каким критериям оценивали "Национальных чемпионов"?

М.С.: От нас просили предварительные наши планы – как мы будем развиваться в ближайшие годы. Проходил конкурс, на котором мы выступали со спитчем. Минэкономразвития России в первую очередь интересуют инновационные компании, которые смотрят в завтрашний день, выпускают интересные продукты, чтобы на них сделать ставку.

Вед.: Что значит для компании "СиСорт" попадание в число "Национальных чемпионов"? Какие возможности проект открывает для предприятия?

М.С.: Это возлагает на нас дополнительную ответственность, мы берем на себя обязательства расти ускоренными темпами благодаря всем институтам развития, которые есть у нас в стране, благодаря господдержке, которая есть и на федеральном, и региональном уровне. Производить свою продукцию, выводить ее за рубеж, выпускать новые типы оборудования.

Добрались до ЮАР и Ирландии

Вед.: На сайте проекта указано, что одним из важных критериев при отборе национальных чемпионов является экспорт. "СиСорт" экспортирует треть продукции. Как начинался выход компании на рынок других стран, и как удалось достичь таких показателей?

М.С.: Все верно, "Национальные чемпионы" – лидеры, которые уже состоялись в России, которые делают первые или уверенные шаги по продаже оборудования за границу. Для этого государству интересны компании, подобные нашим, чтобы налоги оставались в России, а продукция уезжала за границу. Мы, в свою очередь, поставляем оборудование в 26 стран мира, самые далекие страны – это ЮАР и Ирландия, самый интересный регион – это Лимпопо, где стоят наши аппараты и сортируют орешки.

Вед.: Как компании удалось "забраться" так далеко?

М.С.: Лет шесть назад мы вышли на всю территорию России, потом добрались до СНГ, потом – шаг за шагом – через Германию попали в Европу, а через Европу – дальше расширили свои рынки поставок. В Лимпопо попали случайно. Лимпопо – провинция в ЮАР, достаточно бедная, но очень интересный момент – высокая экспортная выручка. То предприятие, на которое мы поставили аппарат, перерабатывает орешки макадамия и продает на весь мир. А раньше до установки аппарата на производстве сидели женщины, пели песни и перебирали орешки вручную.

Как БарМос открывает офис барнаульской компании в Германии

Вед.: Как построена сеть продаж "СиСорт" за границей?

М.С.: У нас достаточно большая активность, 25 выставок было в прошлом году, 14 из них – за границей. И у нас есть сеть партнеров – дилеров, через которых мы работаем по всему миру. Мы уже представлены в Европе, в планах – Америка, в 2019 году готовим открытие своего представительства в Германии, в Штутгарте. Если говорить про это представительство, то, скорее всего, это будет помещение технопарка, там мы организуем крупноузловую сборку и сервис, конечно, чтобы реакция на запросы наших европейских клиентов была как можно более оперативной.

Вед.: А как быть с кадрами? Специалисты поедут в Германию из Барнаула?

М.С.: Сначала из Барнаула. Это кадры, которые мы готовим здесь, и которые поедут туда налаживать процесс. Так называемые люди-"открывашки". Они открывают страну. Потом мы ищем людей на месте, которые будут развивать представительство в Германии. Заниматься этим должны люди, которые живут в культуре той страны, в которую мы планируем выйти.

Вед.: "СиСорт" основан в Барнауле, производство находится в Барнауле. Но, насколько я знаю, сам ты недавно переехал в Москву. Что это означает для компании? Где будет располагаться компания далее? 

М.С.: Я действительно стал "БарМосом", это москвич барнаульского происхождения. Я переехал в Москву, чтобы быть поближе к транспортному хабу – к Шереметьево, Домодедово. Я переехал не столько в Москву, сколько в самолеты и гостиницы, так как часто летаю по всему миру. Летать из Москвы гораздо удобнее, чем из Барнаула. "СиСорт" же по-прежнему останется в Барнауле.

При выходе на глобальный рынок, каким образом должно строиться предприятие? Это распределенная сеть представительств, RnD-центров, контрагентов, производств. То есть это такая паутина. Нет в сегодняшнем понятии централизованного мегазавода, от которого все растет. Это, наоборот, децентрализованное производство, расположенное в разных странах – чтобы дотянуться до тех ресурсов, которые есть в той или иной стране. Где-то это RnD, где-то клиенты с точки зрения рынка, где-то это производство, где-то – поставщики. И таким образом строится современное глобальное предприятие.

Сердце завода по переработке мусора

Вед.: Не так давно компания "СиСорт" объявила о выпуске первого российского сортировщика для мусора. Какими ты видишь перспективы этого аппарата?

М.С.: Мы находимся в том историческом периоде, когда у нас в стране происходит формирование целой отрасли рециклинга. Когда-то у нас в советское время собирали вторсырье и вторресурсы. Мусор на улицах не валялся, тара обратно принималась, я, будучи школьником, собирал металлолом, целые горы металлолома. Сейчас идет формирование отрасли, в планах строительство 240 заводов по переработке мусора в течение ближайших 10 лет. Я думаю, что сердцем этих заводов станет наше оборудование, которое будет сортировать мусор. Оно достаточно большой производительности у нас получилось, размером с половину однокомнатной квартиры. Сортирует 10-20 тонн мусора в час. Для сравнения, каждый горожанин генерирует 1 килограмм мусора в день. Мы, барнаульцы, генерируем 60 тонн в день.

Вед.: Сколько нам нужно фотосепараторов, чтобы справиться с таким объемом мусора?

М.С.: Чтобы вернуть обратно в рециклинг из мусора полезные материалы (пластик, пленки, стекло, бумагу, дерево), требуется на каждый материал один аппарат. Минимальная линия состоит из трех аппаратов, максимальная – из семи. Но, насколько я знаю, сейчас в Барнауле планируется строительство завода, где будет ручная сортировка мусора. Но постепенно шаг за шагом и Барнаул тоже перейдет к автоматизированной сортировке. Тем более сейчас строительство заводов будет субсидироваться государством, уже определилась госкомпания, которая будет этим заниматься, выделили деньги – порядка 75 миллиардов рублей для реализации этих проектов. Зайдя в эту отрасль, мы станем одними из ее родоначальников, получим опыт, что само по себе очень интересно. И дальше с нашим оборудованием пойдем в Восточную Европу и в Китай.

Вед: Можно подробнее про сам аппарат? Готов ли он?

М.С.: Мы сделали тестовый аппарат, в течение этого месяца увезем его в Иваново, несколько месяцев он будет там, мы будем смотреть на его работу под нагрузкой.

Вед.: Почему Иваново?

М.С.: Договорись с регоператором, говорит – привозите, и площадку для вас выделим, и мусора у нас тьма в Иваново! И здорово!

Вед.: Когда аппарат станет серийным?

М.С.: После испытаний в Иваново. Летом аппарат уже пойдет в серию, в этом году мы планируем поставить с десяток аппаратов на два-три российских завода.

Вед.: На Алтае пока нет интереса к оборудованию?

М.С.: Есть, но пока слабый. Мы, вероятно, устроим здесь тестовый центр, где будем тестировать оборудование, оборудуем маленькую линию, которая сортирует мусор, чтобы и нам опыт приобретать. Важно, чтобы этот опыт был поближе, потому что ездить из Барнаула в Иваново каждый раз достаточно далеко.

Как "СиСорт" стал партнером Siemens и Stadler

Вед.: Каков процент отходов идет на вторичную переработку в России?

М.С.: Малый процент. Если ручная сортировка – то порядка 7% идет на вторичное использование. Думаю, что в среднем по стране этот показатель составляет 3% на сегодняшний момент. Ресурс просто огромен!

Вед.: Какой скачок это может дать внедрение разработанного компанией сортировщика?

М.С. В минимальной схеме использования с 7% мы сразу поднимаемся где-то до 18-20%. Во-первых, автоматический труд – оборудование работает круглосуточно. Во-вторых, качество сортировки выше. Камеры, которые у нас установлены – гиперспектральные – в ближней инфракрасной области видят предметы. Люди, когда вручную сортируют, устают, у них "замыливается" глаз. Работа эта не сильно творческая, не очень приятно ковыряться в мусоре. Лучше эту работу передать специализированному оборудованию. А аппараты безошибочно определяют, какой тип пластика перед ними находится – они "видят" то, что незаметно человеческому глазу.

Вед.: Такие аппараты уже выпускают за границей?

М.С.: Да, отрасль сортировки мусора начала развиваться в Европе, в Германии в 80-х годах активно стали смотреть за экологией, стало появляться оборудование подобного типа. Сейчас в мире порядка десяти предприятий, которые выпускают подобное оборудование, и это хорошо, здорово. На этом рынке есть место каждому из этих десяти предприятий, и мы понимаем, какой рынок мы займем.

В первую очередь это рынок России, тут мы понимаем, как работать с клиентами, тут есть меры господдержки отечественных производителей. Восточная Европа – мы вошли в технологическое партнерство с двумя компаниями – Siemens и Stadler, для того чтобы создать подобные аппараты. Это именитые, большие компании, использование их оборудования закладывает в эти аппараты надежность, долговечность, закладывает ресурс. За счет этого мы будем еще более конкурентоспособны.

Вед.: Как отличается аппарат вашей компании от зарубежных аналогов по цене? Будет ли он для отечественных заводов дешевле?

М.С.: Оборудование внутри России будет дешевле импортных аналогов процентов на 30-40. С чем это связано? Рынок заработных плат в Алтайском крае отличается от рынка в Германии, поэтому себестоимость будет ниже.

Полностью беседу можно прослушать

здесь

 

Для справки:

Максиму Савинкову 42 года, он – уроженец Барнаула.

Выпускник специальности "Информационно-измерительная техника и технологии" АлтГТУ.

Обучался на Президентской программе подготовки управленческих кадров, прошел стажировку в Германии.

Выпускник программы Global Shift бизнес-школы "Сколково".

Женат, воспитывает двоих детей.

Читайте также в сюжете: Люди и Дело
Автор:
Ася Хлыновская руководитель радиослужбы 5944-66

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