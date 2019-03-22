Одиночные пикеты прошли перед мэрией Барнаула / Фото: Вячеслав Кондаков
Сразу три одиночных пикета прошло перед администрацией Барнаула в пятницу, 22 марта, перед ежегодным отчетом главы города Сергея Дугина. Об этом сообщает корреспондент портала Amic.ru с места события.
Пикетчики вышли с плакатами, выполненными в едином стиле и призывающими власти города в том числе не допустить паводка: "Весь потенциал города против паводка!", "Устраните зимние перекопы дорог", "Уберечь город от паводка!"
Все трое, представившиеся "просто людьми", отказались рассказывать что-то о своих акциях. И не стали пояснять, кто они, откуда, и где живут, раз им мешает паводок.
В прошлом году перед отчетом Дугина тоже прошло три пикета. Тогда это были три пенсионера, они призывали очистить реку Барнаулку. Прошлогодние пикетчики были более многословны.
Добавим, что оппозиция о намерениях проводить в этот день пикеты СМИ не сообщала. Но в любом случае еще один пикет в этом же месте был бы уже вне закона.
Комментарии
Ну и для чего этот пикет?
Этим пикетчикам отгул дали что ли . идиоты
безобразие где автобус с омоном где автозаки почему не разогнали полиция бездейсивует !!!!!
какие бесстрашные люди . не побоюсь этого слова - ГЕРОИ нашего времени !
эти три "просто человека", которые "учавствовали" в этих пикетах, просто подчёркивают, что им кто-то заплатил и им вообще всё по бубену, жалко про мотивацию и стоимость их действий не спросили... Чего добивался организатор этих действий - тоже интересно... федерального бабла да побольше?
Для 22.03.2019 13:03: какие бесстрашные люди . не побоюсь этого слова - ГЕРОИ нашего времени !
в чём бесстрашие то проявляется, в очках одинаковых у всех трёх?
13:04
- гость -
просто подчёркивают, что им кто-то заплатил и им вообще всё по бубену,
Никак след Яроша..или сам Сорос кинул им грязных зелёных бумажек?
три пикетчика, три пенсионера, тенденция одна ко
Безобразие полное - почему не замели?!
Кипишь начался с Барнаула!
> 22.03.2019 13:08:
> Никак след Яроша..или сам Сорос кинул им грязных зелёных бумажек?
о зелёных бумажках речь не шла, самых обыкновенных, скорее, деревянных.. Правда зачем и почему - сами пикетчики и логика как-то умалчивает...