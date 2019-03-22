Одиночные пикеты прошли перед мэрией Барнаула / Фото: Вячеслав Кондаков

Сразу три одиночных пикета прошло перед администрацией Барнаула в пятницу, 22 марта, перед ежегодным отчетом главы города Сергея Дугина. Об этом сообщает корреспондент портала Amic.ru с места события.

Пикетчики вышли с плакатами, выполненными в едином стиле и призывающими власти города в том числе не допустить паводка: "Весь потенциал города против паводка!", "Устраните зимние перекопы дорог", "Уберечь город от паводка!"

Все трое, представившиеся "просто людьми", отказались рассказывать что-то о своих акциях. И не стали пояснять, кто они, откуда, и где живут, раз им мешает паводок.

В прошлом году перед отчетом Дугина тоже прошло три пикета. Тогда это были три пенсионера, они призывали очистить реку Барнаулку. Прошлогодние пикетчики были более многословны.

Добавим, что оппозиция о намерениях проводить в этот день пикеты СМИ не сообщала. Но в любом случае еще один пикет в этом же месте был бы уже вне закона.