В Хабаровском крае полиция проверит убийство редкого амурского тигра, напавшего на корову и местного жителя, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное МВД.

Инцидент произошел 20 марта в поселке Золотой. Пришедший из тайги в поселок тигр пробрался в сарай к местному жителю и напал на корову. Мужчина попытался вилами отогнать животное, но хищник набросился и на него. Тогда мужчина застрелил незваного гостя. После этого он вызвал полицию и обратился в охотнадзор.

Полицейские нашли в сарае жителя две гильзы и, собственно, тушу тигра. Мертвого зверя отправили на "ответственное хранение".

Как сообщили специалисты, осмотревшие тигра, это был самец в достаточно преклонном возрасте. Животное имело ярко выраженные возрастные проблемы со здоровьем и уже не могло самостоятельно охотиться в дикой природе. Эксперты считают, что именно это вынудило его прийти в село, забраться в сарай и напасть на корову.

Сотрудникам правопорядка предстоит установить, действительно ли тигр реально угрожал жизни застрелившего его человека.