Барнаульский водоканал и Сибирская генерирующая компания в несколько раз больше выделят средств на ремонт водо- и теплосетей в 2019 году, чем было запланировано. Об этом сообщил глава города Сергей Дугин во время ежегодного отчета о деятельности администрации в 2018 году в пятницу, 22 марта.

"После серии совещаний, в том числе и у губернатора, власти города скорректировали планы ремонта сетевых компаний. В текущем году объемы ремонтных работ будут увеличены Барнаульским водоканалом в три раза (474 млн рублей), а Сибирской генерирующей компанией в шесть раз (1,2 млрд рублей). Сетевые компании уже внесли коррективы в свои финансовые планы", – сообщил Сергей Дугин.

В 2018 году на из городского бюджета на капитальный ремонт инженерных сетей было направлено 88,5 млн рублей. В 2019 году будет выделено 124 млн рублей. С учетом перехода на единую ценовую зону и сокращения бюджетных расходов на компенсации населению, власти приняли решение о дополнительном выделении еще 82 млн рублей. Итого более 200 млн рублей.

Эти меры позволят в ближайшее время существенно исправить ситуацию с аварийностью инженерных сетей и повысить стабильность работы коммунального комплекса, уверен Дугин.

"Участившиеся повреждения на магистральных тепловых и водопроводных сетях, особенно в условиях низких температур, вызывают оправданный и справедливый общественный резонанс. Инженерные сети, основная масса которых была проложена 40-50 лет назад, конечно, имеет высокую степень износа. Хотя они и находятся в работоспособном состоянии, но требуют значительных финансовых вложений", – признал глава города.