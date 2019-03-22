Житель Барнаула приговорен к штрафу 30 тысяч рублей за падение на ребенка страховочной конструкции аттракциона "Скалодром". Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Республике Алтай, ЧП произошло еще 14 сентября 2017 года на на территории горнолыжного комплекса "Манжерок" в Майминском районе.

Барнаулец на территории комплекса оборудовал аттракцион "Скалодром". Во время прохождения аттракциона 14-летний подросток упал, а затем на него обрушилась страховочная металлическая конструкция. В результате мальчику был причинен легкий вред здоровью.

По данным пресс-службы ведомства, следствие установило, что аттракцион не отвечал требованиям безопасности, верхняя страховка была организована ненадлежащим образом, при сдаче аттракциона в эксплуатацию не проводились испытания, а также не осуществлялась дальнейшая проверка его технического состояния.

В итоге суд признал барнаульца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") и назначил штраф. Приговор не вступил в законную силу.