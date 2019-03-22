Пушков назвал Вашингтон "похоронщиком международного права"

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter раскритиковал намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, назвав Вашингтон "главным похоронщиком" международного права.

Пушков отметил, что намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами является еще одним примером несоблюдения международного права со стороны Штатов, как и в случае с нарушениями резолюций ООН по Иерусалиму.

Также он подчеркнул, что США пора перестать учить других международному праву.

США пора перестать ссылаться на межд.право и тем более учить ему других — ведь они и есть главный его похоронщик. Нарушение резолюций ООН по Иерусалиму, а теперь и заявление о намерении признать Голанские высоты частью Израиля — лишь новые подтверждения этого непреложного факта. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 марта 2019 г.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен признать Голанские высоты израильской территорией. Ранее они принадлежали Сирии. Территория была захвачена израильским государством в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Совбез ООН признал решение израильских властей навязать свои законы, юрисдикцию на оккупированных Голанских высотах, незаконным. Москва занимает позицию, согласно которой Голаны принадлежат официальному Дамаску.