Минтруд работает над созданием методики нематериальной мотивации госслужащих, предложив министрам и губернаторам чаще хвалить своих подчиненных, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, подчиненных можно будет чаще поздравлять с праздниками или как-то по-другому стимулировать. Главное, чтобы поощрение было нематериальным.

Эксперты считают, что нововведение поможет снизить финансовые затраты на благодарность чиновникам и вместе с тем улучшить работу госаппарата. Также отмечается, что после этой меры еще больше людей захотят пойти на госслужбу.

В Минтруде уточнили, что речь будет идти о вручении благодарственных грамот, наград, медалей, орденов и присвоении почетных званий.

Кроме того, будет приветствоваться бесплатное обучение, поздравление с праздниками или попадание сотрудника на Доску почета.

Эти рекомендации Министерства труда коснутся тех чиновников, которые служат в федеральных ведомствах или в региональных правительствах. Методичку губернаторы и министры должны получить до конца июня 2019 года.