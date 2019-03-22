Росстат рассказал о российских регионах, которые являются лидерами по скорости трудоустройства безработных, сообщает RT со ссылкой на данные ведомства.

Согласно информации за третий квартал 2018 года, безработные в возрасте от 15 до 72 лет быстрее всего находят работу в Чукотском автономном округе – в среднем за 3,2 месяца.

Вторую и третью строчки в рейтинге заняли Кировская область и Республика Татарстан, где на поиск работы в среднем уходит 4 и 4,3 месяца соответственно. На четвертом и пятом – Севастополь (5 месяцев) и Москва (5,1).

Дольше всего ищут работу в Карачаево-Черкесии (11,3 месяца) и Республике Тыва (9,6).

Отмечается, что по России в целом среднее время поиска работы составляет 6,9 месяца.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов отметил, что это усредненные показатели, которые учитывают и тех, кто находит работу за один день, и тех, кто ищет ее гораздо дольше. Например, средний срок поиска работы в Москве не представляет собой чего-то необычного, считает эксперт.

По данным Минтруда, в 2018 году уровень регистрируемой безработицы в целом по России впервые за всю историю наблюдений оказался ниже 1%. В качестве безработных были зарегистрированы 1,4 млн граждан, что на 10,4% меньше, чем в 2017 году.