Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 22 марта. "Двое неизвестных на мотоцикле, проезжая мимо консульского отдела посольства России, бросили взрывное устройство в полицейскую будку, расположенную рядом с консульским отделом посольства", – отметили в дипмиссии.

В Греции по факту инцидента начато расследование.