Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 22 марта. "Двое неизвестных на мотоцикле, проезжая мимо консульского отдела посольства России, бросили взрывное устройство в полицейскую будку, расположенную рядом с консульским отделом посольства", – отметили в дипмиссии.
В Греции по факту инцидента начато расследование.
Комментарии
Сенатор от Кировской области Виктор Бондарев посетовал, что дети не умеют обращаться с гранатой, и попросил вернуть в школьное образование начальную военную подготовку (НВП). Это произошло во время встречи членов Совета Федерации с министром просвещения России Ольгой Васильевой.
Как пить дать - греческие дети услышали и доказали своё уменье обращаться с гранатой. Вообще то СК следовало бы расследовать этот призыв сенатора к терроризму.