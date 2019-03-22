В Госдуме во фракции "Единая Россия" объяснили слова депутата Александра Максимова, который ранее, выступая против ограничения в цене автомобилей для чиновников, заявил о ненависти граждан к "успешным и богатым людям", сообщает "Царьград".

Первый заместитель председателя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев раскритиковал заявления своего сопартийца Максимова, который заявил о том, что на граждан не стоит обращать внимания в вопросах траты бюджетных денег, поскольку их ненависть к богатым и успешным людям является традиционной.

Как подчеркнул Исаев, члены "Единой России" не разделяют столь неаккуратно высказанного мнения.

"Не уверен, что это позиция даже самого Максимова. Я думаю, что это с его стороны неудачная фигура речи. Мне представляется, что выразился он, прямо скажем, неаккуратно", – пояснил он.

Ранее депутат Госдумы Александр Максимов решил озвучить причины отказа фракции от поддержки запрета на покупку автомобилей для чиновников стоимостью более 2 миллионов рублей. По мнению политика, госслужащие своей "успешностью" заслужили право ездить на дорогих автомобилях.