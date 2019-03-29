Занятия по раннему развитию малышей стали частью растущей год от года индустрии по сопровождению материнства. Наряду с курсами по подготовке к родам, грудному вскармливанию и т.д. Ходить на них модно. Но есть ли от "развивашек" реальная польза и для кого? Может это лишь способ заработать на тревожных особах (без подобных занятий ребенок и двух шагов не сделает) или тех, кто родил "личный проект"? Корреспондент Amic.ru Татьяна Труфанова разбирается вместе со специалистами и, конечно же, мамами.

Куда идет энергия

О каких "развивашках" будем говорить? Обо всех, рассчитанных на детей от 0 до 3 лет. Программ занятий существует множество – от системы Монтессори и более классических, где деток знакомят с формами, цветами и т.д., учат двигаться под музыку, лепят с ними и рисуют, делают гимнастику, до более специфических – к примеру, с элементами русского фольклора. Но чаще всего рынок предлагает "развивашки" с акцентом на интеллектуальном развитии. Возможно, причина в культе успешности. А у многих успешность ассоциируется с высоким уровнем интеллекта.

– Раньше я говорила категорически нет раннему развитию, – рассказывает о своем отношении к "развивашкам" психолог, мама троих детей, автор уникальной методики подготовки к родам, основатель школы для родителей Лариса Свиридова (г. Новосибирск). – Сейчас я говорю об этом по-другому. С появлением гаджетов и "развивашек", на которые не ходят, а используют дома, происходят ужасающие вещи. Это такие вещи, рядом с которыми опасность от обычных "развивашек" рядом не стояли. Развитие ребенка должно идти по трем направлениям: интеллектуальное, физическое и эмоциональное. Энергия на развитие по трем векторам ребенку дается одна. И если где-то происходит усиление, одно из направлений начинает развиваться более интенсивно. Вся энергия уходит туда. Два других направления начинают проваливаться. Свежий пример. Я недавно видела ребенка в частном детском саду. Ему еще не исполнилось трех лет, а он уже считает до 100, страны все знает… При этом мальчик практически не ходит. Когда его группа пошла гулять в соседний двор, он остался в саду. Я спросила, в чем дело. А моя подруга (это ее детский сад): "Он только по квартире может ходить. До соседнего двора он дойти уже не сможет". Оказывается, его мама привозит в сад на машине и потом также увозит. В выходные дни они сидят дома. Физическое развитие провалилось полностью. И, кроме того, эмоционально он совершенно не развит. Если ему что-то нужно, он монотонно ноет. И не понятно: то ли его обидели, то ли он не может что-то получить, то ли ему не хватает любви и ласки… Все его чувства сведены к единому чувству дискомфорта, который он этим нытьем выражает. В связи с этим я не вижу ничего плохого в том, чтобы для физического развития ходить с детьми в бассейн или туда, где можно в большом пространстве полазить по лесенкам, попрыгать, побегать. Особенно это актуально для нашей долгой зимы, когда мы большую часть времени проводим в своих маленьких квартирках. Но если ребенок растет в теплых краях или на дворе лето и он может целый день бегать на улице, то ему это не нужно. Для эмоционального развития никаких особых занятий нет. Для этого просто нужна мама, которая не уткнулась в гаджеты, другие дети и близкие. И если такие занятия – единственное место, где мама находится в контакте с ребенком, значит, они хороши.

Поясним про эмоциональное развитие. С интеллектуальным и физическим все гораздо понятнее. Эмоциональное развитие выражается в умении ребенка осознавать свои чувства, проявлять их, регулировать, "считывать" информацию об окружающих, сопереживать и т.д. Языку чувств дети обучаются через эмоциональные реакции членов семьи – мимику, жесты, интонации голоса. По словам Ларисы Свиридовой, на развитие эмоциональной сферы ребенок тратит больше всего энергии. И если малыша нагрузить занятиями с уклоном на физическое и интеллектуальное развитие, то у него останется минимум сил на эмоциональное. А если мама при этом вместо себя предлагает телевизор, гаджеты, интерактивные игрушки и прочие заменители, то дети обречены на провал в эмоциональной сфере. О данном аспекте в раннем развитии детей современные мамы часто даже не только не знают, но даже и не задумываются.

Кому больше всех нужно?

Четкое понимание того, кому на самом деле требуются занятия – маме или ребенку, поможет ответить на другие важные вопросы:

1. Какой центр выбрать в плане цены и удаленности от дома: нужно ли переплачивать за "имя" центра или ехать на занятия в другой конец города?

2. Какие у вас требования к педагогам?

3. Каковы ваши ожидания в плане "детских результатов"?

4. Какие подвохи могут ждать на занятиях?

Итак, кому нужны и полезны "развивашки" больше всего? Я опросила трех мам, которые со своими первенцами посещали развивающие занятия и уже успели себе дать ответ на данный вопрос.

Ольга Медведева: "Развивашки от 0 до 3 – для мам. Это смена обстановки, возможность пообщаться с другими мамами, услышать ответ на волнующие вопросы. Когда рождается первый ребенок, мама еще сама адаптируется к переменам и роли мамы, занятия в этом отчасти могут помочь".

Марина Фатеева: "Это больше для мам. Для их досуга, их развития. Это возможность переложить бремя необходимости занятий с ребенком на специалиста, когда не хватает сил, посмотреть на варианты занятий с педагогической точки зрения. Но в итоге эта польза "переходит" и на ребенка".

Анна Гойда: "Не рассматривала занятия как собственное развлечение. Была уверена, что на них можно чему-то научиться. Это с первым ребенком. Со вторым поняла, что сама могу потанцевать и попеть. Речью, при желании, позаниматься могу дома благодаря образованию. Смысла в развивающих занятиях до трех лет не вижу".

Кстати, я со своим сыном тоже посещала детские центры. Для меня "развивашки" были возможностью разнообразить будни в период зимы, получить удовольствие от общения с детенышем в новой обстановке, подсмотреть "новые фишечки" в плане занятий, как-то эмоционально взбодриться самой. Плюс – хотелось и сыну "сменить картинку", разнообразить его мир.

О "детском выигрыше" говорит и Анна Паутова, создатель центра семьи и детства "Растем вместе".

– Важно понимать, что мы ходим на "развивашки" не для того, чтобы получить абсолютный результат – к примеру, ребенок выучил цвета. Не для того чтобы он научился открывать замочек или ходить по мостику. Мы ходим на занятия для того, чтобы в целом ребенок обогатил свой сенсорный опыт: зрительный, слуховой, тактильный. Вот главная задача "развивашек" – обогащение опыта, дать разнообразие среды. Человек же развивается в разнообразии внешней среды, – объясняет Анна Паутова. – Хотя есть тревожные мамы, которые искренне думают, что без занятий их ребенку никакого прогресса не видать в принципе. Вроде как на "развивашках" дают что-то уникальное. Они со временем становятся настоящими адептами различных развивающих методик, чего только не пытаясь впихнуть в ребенка. Похожий подход к "развивашкам" наблюдается и у мамочек, которые относятся к детям как к своим личным проектам. Через них они заново проживают жизнь, реализуя упущенные возможности. В принципе, тревожные мамы, которые излишне боятся за ребенка и свою семью, рискуют быть затянуты на психологическое консультирование в этих же центрах. Ведь часто педагог по совместительству является психологом. На занятиях он видит слабые места мамы и предлагает ее "помочь". Степень квалификации и порядочности психологов – тема часто спорная.

"Развивашки" – история мам с первым ребенком?

По словам Анны Паутовой, основные посетители развивающих занятий в ее центре – это именно мамы с первым ребенком. В чем причина? По словам Анны, многое зависит от степени загруженности женщин. С первым ребенком мамы просто более свободны и имеют возможность посещать занятия. Также значение имеет разница в возрасте между детьми. Чем больше она, тем больше вероятность, что женщина будет свободнее и у нее появится возможность ходить в центр.

Схожее мнение и у Ларисы Свиридовой.

– Понятно, женщины с первым ребенком гораздо свободнее. Если разница в возрасте большая, то мама может пойти на "развивашку", потому что для нее это снова как в первый раз. Допустим, она первого рожала в студенчестве, ей не хватало на него времени. А теперь она может спокойно побыть в декрете и всем насладиться. Есть матери, для которых ребенок – это личный проект, призванный реализовать ее амбиции. И тогда она будет его водить на всякие занятия, как бы она ни была загружена, – считает Лариса.

Мамы, которых я опрашивала, уверены, что лучшие "развивашки" для их последующих детей – старшие, если разница в возрасте не велика. Со вторым ребенком они вряд ли снова будут посещать занятия.

Маму с ребенком или за дверь?

Если вы решили пойти со своей крохой на занятия, перед вами может встать вопрос вашего личного участия. Где-то присутствие мам на занятиях приветствуется, а где-то их норовят выставить за дверь.

– Что касается темы разделения детей и родителей на занятиях, то это зависит от умения педагога работать с теми и другими, – комментирует Лариса Свиридова. – Взрослые люди ведь тоже могут выдавать какие-то интересные "штуки", которые не всегда для педагога будут простыми. Педагог должен быть очень продвинутым, чтобы вести совместную работу. Так что требование к родителям удалиться часто выдвигается, чтобы облегчить себе жизнь. Другая причина – попытка помочь ребенку в отделении от матери, актуально в районе трех лет. Но такой метод может не всем подходить. Проблема может крыться в психологической созависимости пары. И просто разделять их дверью будет не очень разумно.

Мнение мам:

Ольга Медведева: "Считают, что только к трем годам у ребенка появляется навык воссоздать образ мамы. Это когда он может себе ее представить, находясь один. До этого уход мамы может быть травматичным. Но здесь опять же все индивидуально. Я не уходила".

Марина Фатеева: "Я бы не хотела уходить от своего ребенка. Мне кажется, что "развивашки" – это досуг с мамой. Если мы говорим о занятиях спортом – здесь лучше без мам. Вообще, каждая мама должна ориентироваться на своего ребенка. Думаю, что кому-то из детей это полностью противопоказано. И никакое развивающее занятие не может стать поводом игнорировать это обстоятельство".

Анна Гойда: "Сейчас уверена, что все должно быть в удовольствие. Стресса хватит в настоящей школе".

А что вы думаете по этому поводу?