Итоги оптимизации сети учреждений культуры Алтайского края и динамику роста зарплат в сфере культуры за последние несколько лет озвучили на расширенном заседании коллегии Министерства культуры края, которое прошло в Барнауле в пятницу, 22 марта.

С 2012 года количество учреждений культуры (юридических лиц) в Алтайском крае сократилось более, чем в пять раз: с 823 до 145. По оценке министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, благодаря работе по централизации сети удалось создать максимально компактную структуру. Небольшие учреждения, в штате которых иногда были всего один-два человека, лишились статуса юридических лиц. По словам чиновника, это позволило сократить расходы и направить высвободившиеся средства на другие цели, в том числе в фонд заработной платы. Некоторые районы (Алейский, Алтайский, Егорьевский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский) еще не завершили работу по централизации. На 1 января 2019 года сеть учреждений культуры региона насчитывала 2129 организаций, большая часть — это культурно-досуговые учреждения и библиотеки.

"За последние годы по всей России, и в Алтайском крае, происходило естественное снижение сетевых единиц, и за этот период более чем на 200 единиц сократилась сетевая структура, тем не менее Алтайский край по-прежнему входит в пятерку регионов страны наряду с Татарстаном, Башкортостаном, Красноярским краем, Ростовской областью по количеству учреждений культуры. При этом нашей спецификой является то, что более 90% учреждений культуры расположены в сельской местности", — сообщила министр.

Безрукова отметила, что в регионе сократилась численность работников культуры. С 2012 года в краевых учреждениях — на 11%, в муниципальных — почти на 30%. По данным за 2018 год, в штате учреждений культуры региона работало 9700 человек.

"В основном штат сократился за счет вспомогательного персонала. Изменился качественный состав: доля специалистов выросла более, чем на 10% и впервые превысила 90%", — сообщила Елена Безрукова.

Динамика роста средней зарплаты с 2012 по 2018 годы составила 228% в среднем по краю. 17 муниципалитетов не выполнили плановые показатели, отклонение от планового соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и среднегодового дохода в Алтайском крае составило: 5,2% в Кытмановском районе, 5,5% в Шипуновском районе, 6,7% в Усть-Пристанском районе, 7,7% — в Локтевском районе, 8,2% — в Смоленском районе и в Алейске, 9,2% — в Новоалтайске, 9,3% — в Косихинском районе, 11,2% — в Барнауле, 12% в Мамонтовском районе, 13,7% — в Змеиногорском районе, 15% — в Рубцовском районе, 16% — в Яровом. Наибольшее отклонение более 20% — в Бийском районе, Рубцовске, Тогульском и Петропавловском районах.