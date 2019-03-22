Итоги оптимизации сети учреждений культуры Алтайского края и динамику роста зарплат в сфере культуры за последние несколько лет озвучили на расширенном заседании коллегии Министерства культуры края, которое прошло в Барнауле в пятницу, 22 марта.

С 2012 года количество учреждений культуры (юридических лиц) в Алтайском крае сократилось более, чем в пять раз: с 823 до 145. По оценке министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, благодаря работе по централизации сети удалось создать максимально компактную структуру. Небольшие учреждения, в штате которых иногда были всего один-два человека, лишились статуса юридических лиц. По словам чиновника, это позволило сократить расходы и направить высвободившиеся средства на другие цели, в том числе в фонд заработной платы. Некоторые районы (Алейский, Алтайский, Егорьевский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский) еще не завершили работу по централизации. На 1 января 2019 года сеть учреждений культуры региона насчитывала 2129 организаций, большая часть – это культурно-досуговые учреждения и библиотеки.

"За последние годы по всей России, и в Алтайском крае, происходило естественное снижение сетевых единиц, и за этот период более чем на 200 единиц сократилась сетевая структура, тем не менее Алтайский край по-прежнему входит в пятерку регионов страны наряду с Татарстаном, Башкортостаном, Красноярским краем, Ростовской областью по количеству учреждений культуры. При этом нашей спецификой является то, что более 90% учреждений культуры расположены в сельской местности", – сообщила министр.

Безрукова отметила, что в регионе сократилась численность работников культуры. С 2012 года в краевых учреждениях – на 11%, в муниципальных – почти на 30%. По данным за 2018 год, в штате учреждений культуры региона работало 9700 человек.

"В основном штат сократился за счет вспомогательного персонала. Изменился качественный состав: доля специалистов выросла более чем на 10% и впервые превысила 90%", – сообщила Елена Безрукова.

Динамика роста средней зарплаты с 2012 по 2018 год составила 228% в среднем по краю. 17 муниципалитетов не выполнили плановые показатели, отклонение от планового соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и среднегодового дохода в Алтайском крае составило: 5,2% в Кытмановском районе, 5,5% в Шипуновском районе, 6,7% в Усть-Пристанском районе, 7,7% в Локтевском районе, 8,2% в Смоленском районе и в Алейске, 9,2% в Новоалтайске, 9,3% в Косихинском районе, 11,2% в Барнауле, 12% в Мамонтовском районе, 13,7% в Змеиногорском районе, 15% в Рубцовском районе, 16% в Яровом. Наибольшее отклонение, более 20%, – в Бийском районе, Рубцовске, Тогульском и Петропавловском районах.