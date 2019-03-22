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EMIN и "Аквариум": в конце марта барнаульцев ждет сразу два грандиозных концерта

, ИА "Амител"
Концерты состоятся в ДК Моторостроителей
Эмин / Фото: krpress.ru

Эмин / Фото: krpress.ru

EMIN и группа "Аквариум" выступят в Барнауле в конце марта

В воскресенье, 24 марта, в ДК Моторостроителей состоится концерт в рамках нового и очень ожидаемого сольного тура EMIN. Исполнитель представит полюбившиеся многим песни из нового англоязычного альбома "Неба не боялись", а также свои хиты. Зрителей ждет оригинальное шоу, непередаваемая атмосфера и, конечно же, живое общение со звездой. Начало в 18:00.

"Каждый концерт EMIN`а – это невероятные эмоции, добрая атмосфера, возможность познакомиться с артистом поближе, получить незабываемое удовольствие и новые впечатления, насладиться музыкой, которая проникает в самое сердце", – рассказали организаторы.

Отметим, что во время гастролей EMIN не только дает концерт, но и встречается с детьми из специализированных учреждений. Исполнитель удваивает средства от продажи сувениров и направляет их в учреждение, подопечные которого были на встрече.

В среду, 27 марта, в ДК Моторостроителей выступит легендарная рок-группа "Аквариум". За 40 лет состав коллектива неоднократно менялся, но его бессменным лидером был и остается Борис Гребенщиков. Начало концерта в 19:00.

Группа "Аквариум" была основана в 1972 году Борисом Гребенщиковым и Анатолием Гуницким. Первым выступлением в ресторане "Трюм" музыканты заработали 50 рублей. В 1973 году вышел первый альбом "Искушение Святого Аквариума", который был записан в домашних условиях. Первая студийная работа появилась лишь в 1981 году, в том же году группу "Аквариум" приняли в Ленинградский рок-клуб. После выпуска альбома "Радио Африка" группа прославилась на весь Советский Союз. Ближе к 90-м годам "Аквариум" записывает первый альбом, предназначенный для США – Red Wave, в 1988 году состоялись первые зарубежные гастроли в Канаде. В 90-х годах участники группы, в том числе и Борис Гребенщиков, начинают сольные проекты. Воссоединение группы состоялось лишь в 1992 году.

Билеты без комиссии можно купить на сайте http://ligaart.ru/afisha/537/

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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