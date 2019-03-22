Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Глава города Сергей Дугин представил 22 марта ежегодный отчет о результатах деятельности за 2018 год.

Отчет прошел в рамках заседания Барнаульской городской думы, куда были приглашены депутаты Государственной думы, представители правительства Алтайского края, депутаты АКЗС, почетные граждане города Барнаула, руководители религиозных и национально-культурных объединений, представители общественных организаций, а также руководители администрации города и администраций районов.

Подробнее, как прошел отчет главы города, читайте позже на Amic.ru, а пока смотрим фоторепортаж с мероприятия.