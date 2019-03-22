Кандидат в президенты Украины, лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире местного телеканала NewsOne, что страну ждет очередной майдан, если на грядущих выборах главы государства будет много нарушений, сообщает телеканал "360".

"Из-за экономической ситуации на майдан не пойдут, а если обманули, отобрали голоса, если выбрали с нарушениями – это возможно. У людей такие настроения есть", – отметил Бойко.

Он также заявил, что массовые протесты таят в себе большую угрозу. В качестве примера он привел инцидент августа 2015 года, когда на акции протеста у Верховной рады неизвестный бросил в силовиков гранату. Тогда погибли четверо правоохранителей, а более 140 человек получили травмы различной степени тяжести.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Лидером на данный момент является шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 22,6% избирателей. Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко и президента Петра Порошенко поддерживают 13,3% и 11,5% избирателей соответственно.