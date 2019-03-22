Мужчина с ножом убил полицейского возле здания УВД в Нижнекамске

Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Около отдела полиции в городе Нижнекамск неизвестный с ножом напал на полицейского", – сказал собеседник агентства.

Как пишет "Московский комсомолец", участковый скончался. Отмечается, что его ранил ножом сбежавший из изолятора временного содержания. По данным РЕН ТВ, раненый полицейский скончался от кровопотери, его не успели доставить в больницу.

Также сообщается, что находившийся рядом коллега участкового открыл огонь и застрелил напавшего.

На месте происшествия в настоящее время работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства инцидента.