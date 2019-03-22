Калужский губернатор предложил мощами святых завлекать народ в музеи

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, отчитываясь о работе областного правительства перед депутатами местного Законодательного собрания, рассказал, как можно повысить посещаемость музеев, если скооперироваться с РПЦ, пишет "Калуга 24".

"Я не могу понять. Когда прихожу в Художественный музей, вижу шедевры, которые там выставлены, различные выставки тематические отдельных авторов. И один-два человека по залу ходят", – возмутился Артамонов.

Далее он рассказал, как позвонил настоятелю Свято-Георгиевского Мещовского монастыря, чтобы совместно решить вопрос культурного просвещения.

"Я уже вчера отцу Георгию в Мещовск позвонил и говорю: "Слушай, у тебя там мощей много. Давай, когда выставку будем открывать, мощи ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может быть, картинки посмотрят". Ну что это такое? Неудобно. Где-то мы тут не дорабатываем, не доходим до сознания людей", – сказал губернатор.